Scorie radioattive in una scuola elementare del Missouri

Contaminanti che risalirebbero al Progetto Manhattan della seconda guerra mondiale

[20 Ottobre 2022]

Secondo in nuovo rapporto “Radioctive contamination at the Jana Elementary School, Hazelwood, MO – Review of community USACE radioisotope data” del Boston Chemical Data Corp, una scuola elementare alla periferia di St. Louis ha livelli «del tutto inaccettabili» di scorie radioattive.In natura esistono bassi livelli di radiazioni, ma alla Jana Elementary School, nella periferia di Florissant, Missouri, l’indagine ha rilevato materiali radioattivi «molto al di sopra del fondo naturale». La scuola, che fa parte dell’Hazelwood School District e la frequentano più di 400 scolari e si si trova all’interno della pianura alluvionale di Coldwater Creek.

Ad agosto, gli investigatori ambientali hanno prelevato 32 campioni di suolo, polvere e piante dalla biblioteca, dalla cucina, dalle aule, dai campi, dai parchi giochi e dal sistema di ventilazione della scuola e nei campioni prelevati dal parco giochi dell’asilo, hanno trovato l’isotopo radioattivo piombo-210 in quantità più di 22 volte superiori al livello previsto. Vicino ai campi da basket, hanno trovato 12 volte il livello previsto. L’analisi ha anche rivelato che nell’area della la scuola sono presenti torio-230, polonio-210 e radio-226.

Il rapporto denuncia che «I campioni di polvere prelevati all’interno della scuola sono risultati contaminati. L’inalazione o l’ingestione di questi materiali radioattivi può causare lesioni significative. Sarà necessario un programma di risanamento significativo per portare le condizioni della scuola in linea con le aspettative».

Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l’esposizione a quantità elevate di radiazioni può aumentare il rischio di cancro e altri rischi per la salute a lungo termine. Per esempio, il polonio-210 emette particelle alfa che «Trasportano elevate quantità di energia che possono danneggiare o distruggere il materiale genetico nelle cellule all’interno del corpo».

Durante la seconda guerra mondiale, l’esercito Usa ha scaricato scorie nucleari vicino al torrente Coldwater, accanto all’aeroporto internazionale di St. Louis Lambert mentre sviluppava armi atomiche per il Progetto Manhattan .

Durante la guerra nell’impianto di Mallinckrodt nel centro di St. Louis, si estraeva uranio e radio e le scorie di questo processo sono state scaricate in due siti di stoccaggio vicino al Coldwater Creek, ma secondo l’Agency for Toxic Substances and Disease Registry Usa, quel materiale radioattivo venne gestito in modo improprio, contaminando così il torrente Coldwater, un affluente del fiume Missouri. e le aree circostanti.

Marco Kaltofen, presidente e ricercatore principale della Boston Chemical, ha detto alla CNN che «La scuola Jana, così come molte case, istituzioni e aziende della zona, confina con Coldwater Creek. Purtroppo, quando il Coldwater Creek esonda, parte di quel materiale radioattivo si deposita su terreni vicini, come quelli della scuola».

Da 25 anni l’Army Corps of Engineers Usa sta cerca ndo di bonificare il torrente comtaminato dalle scorie radioattive e nel dicembre 2021 ha posticipato al 2038 la data di completamento del progetto di bonifica e pulizia da 34,55 milioni di dollari. Anche precedenti analisi dell’Army Corps of Engineers, avviate nel 2018, avevano riscontrato contaminazione radioattiva vicino alla scuola, sebbene a livelli molto più bassi, ma non erano state effettuaste misurazioni esterne entro 30 metri dalla scuola, né all’interno della scuola.

A giugno, Christen Commuso del la Missouri Coalition for the Environment aveva presentato i risultati dello studio dell’Army Corps of Engineers al consiglio scolastico, dopo averne ottenuto una copia tramite una richiesta in base al Freedom of Information Act e aveva detto: «Non vorrei che mio figlio venisse in questa scuola. L’effetto di queste tossine è cumulativo».

Dopo che sono stati resi noti i risultati della nuova indagine, un portavoce dell’Army Corps of Engineers ha dichiarato che «L’agenzia valuterà il rapporto Boston Chemical e i suoi metodi».

Ora, consiglio scolastico distrettuale sta «Discutendo attivamente le implicazioni dei risultati (…) La sicurezza è assolutamente la nostra massima priorità per il nostro personale e gli studenti» e si sta consultando con avvocati ed esperti per determinare come procedere.

Intanto, i genitori degli scolari sono molto preoccupati e, riportando suo figlio a scuola, Ashley Bernaugh, presidente dell’associazione genitori-insegnanti della Jana Elementary School, ha detto all’Associated Press: «Avevo il cuore spezzato. Sembra davvero un cliché, ma ti toglie il respiro».