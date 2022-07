Rimossi 500 kg di rifiuti dal Padule di Fucecchio

Il sindaco Spinelli: «Dobbiamo indignarci di fronte a certi comportamenti, sia che avvengano in luoghi di pregio naturalistico, sia in qualunque altra zona»

[28 Luglio 2022]

A seguito di segnalazioni da parte di cittadini e del sopralluogo della Polizia municipale, una squadra di operatori Alia – il gestore unico dei servizi d’igiene urbana nella Toscana centrale – ha rimosso circa 500 kg di rifiuti abbandonati nel Padule di Fucecchio, per l’esattezza dalla strada poderale del Rio di Fucecchio (peraltro zona di stazionamento delle cicogne) e la zona di via Valbugiana in direzione Cerreto Guidi.

Le aree oggetto di “bonifica” erano diventate una discarica a cielo aperto: residui di ristrutturazioni edilizie, materiali edili, termosifoni, tubazioni in plastica, pannelli isolanti, pancali ed altri rifiuti misti.

«Un intervento necessario che ha permesso di eliminare discariche; non è più tollerabile l’abbandono dei rifiuti, è come sporcare il giardino di casa nostra, non è ammissibile – spiega il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, che ha partecipato all’attività – L’amministrazione collabora quotidianamente con Alia anche su questo fronte, grazie all’attenzione civica di alcuni cittadini, che voglio ringraziare pubblicamente. Dobbiamo indignarci di fronte a certi comportamenti, sia che avvengano in luoghi di pregio naturalistico, come il Padule, sia in qualunque altra zona. La lotta all’abbandono dei rifiuti e il degrado ambientale deve essere costante, non possiamo abbassare la guardia, dobbiamo diffondere la cultura del decoro e del rispetto, della cosa pubblica, ed utilizzare correttamente tutti i servizi che Alia mette a disposizione dei cittadini».

Alia ricorda che le utenze domestiche possono utilizzare il servizio di ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti gratuitamente, semplicemente contattando il call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, con i tre numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e rete mobile), oppure con richiesta a mezzo web (www.aliaserviziambientali.it).