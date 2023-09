Rifiuti: tariffa corrispettiva, Alia invia le prime bollette

Coinvolti 12 Comuni, in arrivo un vademecum dei buoni comportamenti

[8 Settembre 2023]

Alia Servizi Ambientali Spa ha concluso l’invio delle bollette per le utenze domestiche nei 12 Comuni che, per primi in Ato Toscana Centro, hanno adottato il sistema della Tariffa corrispettiva. L’azienda spiega che «Si tratta della fatturazione del primo semestre, effettuata con un calcolo basato sulla misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e dunque in grado di superare il calcolo presuntivo della Tari. I Comuni interessati dal nuovo sistema sono Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite, Vinci, Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero, Monsummano Terme, Fiesole. Nei prossimi giorni anche le utenze non domestiche di questi Comuni saranno coinvolte dalla nuova fatturazione. Considerata l’assoluta novità del sistema e la comprensibile attenzione degli utenti alle ricadute pratiche della nuova tariffa – in cui la parte variabile è quantificata considerando tutti i conferimenti di rifiuti, sia il residuo non differenziabile che le raccolte differenziate – Alia garantirà la giusta informazione a tutti gli utenti che manifesteranno necessità di approfondimento».

Per questo, Alia informa che «A disposizione degli utenti è attiva sul territorio un’ampia serie di sportelli comunali che per tutto il mese di settembre effettueranno aperture straordinarie per fornire informazioni e supporto in merito alle bollette relative al primo semestre dell’anno, oltre alla possibilità di rivolgersi ai Punti Alia per sbrigare pratiche relative alla tariffa, ritirare le chiavette A-Pass necessarie ad aprire i nuovi contenitori stradali digitali e altre attrezzature per la raccolta differenziata, o anche solo per chiedere informazioni ed effettuare segnalazioni».

Inoltre, è in via di elaborazione un vademecum dei buoni comportamenti, utile a ribadire in modo semplice e immediato come le utenze domestiche e non domestiche possano effettuare una efficace raccolta differenziata e ottenere le riduzioni previste dalla Taric.