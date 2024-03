Rifiuti, all’ecocentro del Dano di Pistoia oltre 15mila accessi nell’ultimo anno

Alia incrementa gli orari di apertura al pubblico, dopo le 5.400 tonnellate conferite nel 2023

[4 Marzo 2024]

A partire da oggi l’ecocentro del Dano a Pistoia (via Toscana, 256) amplia gli orari di apertura al pubblico, per rispondere alla crescita dei conferimenti di rifiuti registrata nell’ultimo anno.

Nell’ecocentro gestito da Alia, il gestore unico dei servizi d’igiene urbana nell’Ato centro, sono stati oltre 15mila gli accessi durante il 2023.

Incentivati dal nuovo sistema di raccolta attivo sul territorio comunale, i cittadini hanno conferito all’ecocentro circa 5.000 tonnellate di rifiuti nel 2022 e 5.400 tonnellate nel 2023, con un importante incremento di rifiuti particolari, quali oli e grassi commestibili, medicinali, batterie ed accumulatori, piccoli e grandi Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), ingombranti, legno, metalli.

L’ecocentro rappresenta infatti un’area attrezzata in cui gli utenti possono portare i rifiuti che, per dimensioni, tipo o quantità non possono essere gestiti nel servizio ‘quotidiano’ attivo sul territorio.

Nel dettaglio, al Dano è sempre possibile conferire gratuitamente rifiuti particolari, ingombranti, pericolosi e non, tra cui batterie auto e moto, carta e cartone, grandi e piccoli elettrodomestici, compresi tv e monitor, lampade e neon, farmaci, inerti, legno, metallo, oli e grassi (commestibili e minerali), onduline e vasche in vetroresina, pile, plastica, sfalci e potature, toner e vetro.

L’ecocentro è adesso accessibile al pubblico dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle 7.30 alle 18.30, e il sabato dalle 7.30 alle 12.30.

Per ulteriori informazioni è a disposizione il servizio del call center Alia, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 telefonando ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e rete mobile). È anche possibile collegarsi al portale web collegandosi all’indirizzo www.aliaserviziambientali.it.