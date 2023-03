Poggibonsi, a fuoco tre cassonetti dei rifiuti: Sei Toscana sporge denuncia

«Gli episodi hanno interessato le stesse postazioni di raccolta già oggetto di analoghi episodi il mese scorso»

[30 Marzo 2023]

Continuano gli incendi ai cassonetti per la raccolta rifiuti a Poggibonsi: stavolta ne sono andati a fuoco due in via della Libertà (multimateriale, carta e cartone) e uno in via della Costituzione (multimateriale).

Da qui la denuncia da parte di Sei Toscana, il gestore unico dei servizi d’igiene urbana nei 104 Comuni dell’Ato sud. Nel frattempo, dopo il pronto intervento dei Vigili del fuoco, gli operatori di Sei Toscana hanno già provveduto alla sostituzione dei contenitori danneggiati, così da permettere ai residenti della zona di effettuare senza alcun problema il conferimento differenziato dei propri rifiuti.

Ma non è la prima volta nelle ultime settime che la comunità, oltre al gestore, devono affrontare simili problemi: «Gli episodi – sottolineano dalla società – hanno interessato le stesse postazioni di raccolta già oggetto di analoghi episodi il mese scorso e per le quali Sei Toscana ha già presentato denuncia alle Autorità competenti».