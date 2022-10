Riceviamo e pubblichiamo

Piombino, ancora un successo per “Puliamo il mondo”

Legambiente ha coinvolto cinquanta giovani per ripulire l’area del cortile interno alle scuole medie A. Guardi e piazza Dante Alighieri

[17 Ottobre 2022]

Anche quest’anno Legambiente Val di Cornia ha organizzato la giornata di “Puliamo il mondo”.

L’iniziativa si è svolta sabato 15 settembre in collaborazione con le scuole medie A. Guardi di Piombino, coinvolgendo gli studenti delle classi 2°A e 2°C, una cinquantina di ragazzi.

È stata ripulita l’area del cortile interno alla scuola e piazza Dante Alighieri. Dobbiamo segnalare che sono stati raccolti molti rifiuti in questa piazza, soprattutto bottiglie di vetro, soprattutto birre ma anche superalcolici, segno di una frequentazione serale e notturna “poco raccomandabile”.

Dopo la pulizia si è svolto un’ora circa di didattica approcciando i ai ragazzi con tre attività distinte: corretto utilizzo della raccolta differenziata; riuso della plastica riciclata; saper distinguere le sigle dei materiali/rifiuti.

Concludendo con uno scambio di idee con i ragazzi, piacevolmente coinvolti e interessati, sull’importanza della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti monouso, invitando così i ragazzi a trovare soluzioni ecosostenibili, di basso costo e durature nel tempo, come per esempio sostituire alle bottiglie di plastica monouso le borracce.

A questo proposito abbiamo piacevolmente appreso che giovedì scorso è stata inaugurata la nuova fontanella d’acqua pubblica di alta qualità all’interno della scuola Guardi di Piombino a cura di Asa, e l’Amministrazione comunale ha promesso che consegnerà a tutti gli studenti delle medie delle borracce.

Ottima iniziativa per educare gli studenti a dissetarsi usando l’acqua della fontanella, un bene primario, gratuito e soprattutto fondamentale.

Per questa iniziativa di “Puliamo il mondo” ringraziamo l’Amministrazione comunale per il contributo con l’acquisto dei kit per la pulizia (guanti, sacchi cappellini e altro materiale).

di Legambiente Val di Cornia