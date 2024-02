Operazione contro il traffico illecito di rifiuti tra Italia e Tunisia, plauso del ministro Pichetto Fratin

Blitz nelle province di Napoli, Salerno, Potenza, Catanzaro. Diversi arresti

[29 Febbraio 2024]

Stamattina, la Direzione Investigativa Antimafia e il Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica sono intervenuti nelle province di Napoli, Salerno, Potenza, Catanzaro, e hanno eseguito diversi provvedimenti cautelari personali, emessi dal G.I.P. del Tribunale di Potenza, a carico di «Intermediari, imprenditori, titolari di aziende di trattamento/recupero e società di intermediazione, funzionari pubblici, operanti nel settore della gestione dei rifiuti, indiziati per i reati di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.), fittizia intestazione di beni, (art. 512 bis c.p.), gestione illecita di rifiuti e realizzazione di discarica abusiva (art. 256 commi 1 e 3), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)».

il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ga dichiarato: «Il mio plauso a quanti hanno permesso di portare a termine l’operazione, sviluppata su più province, che ha individuato uno scenario di traffico illecito di rifiuti tra Italia e Tunisia: il quadro che emerge dall’articolata attività investigativa condotta deve interrogarci su un business silenzioso che, senza il dovuto controllo di parti della pubblica amministrazione, scarica problemi e rischi ambientali su Paesi terzi. Ai Carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica di Napoli, alla Procura distrettuale di Potenza e alla Polizia Giudiziaria va la gratitudine per questo importante risultatoz.

Nel comunicato ufficiale si legge che «L’indagine, coordinata dalla procura Distrettuale Antimafia e condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno e dalla DIA di Potenza, «Costituisce lo sviluppo e l’esito di una complessa attività investigativa che, sulla base del quadro indiziario raccolto (da sottoporre ancora ai successivi vagli giurisdizionali) ha consentito di individuare vaste operazioni di trasferimento all’estero di rifiuti in un preoccupante scenario di traffico transfrontaliero con elusione dei controlli sul ciclo dei rifiuti e conseguenti danni all’ambiente ed alla salute dell’uomo ad opera di soggetti italiani. Questi ultimi avrebbero agito con la complicità di intermediari anche stranieri, organizzando il trasferimento all’estero di rifiuti (che peraltro sulla base della normativa vigente, anche di carattere internazionale, non potevano essere esportati) verso soggetti del tutto privi della capacità di trattarli, recuperarli e smaltirli regolarmente e, dunque, verosimilmente, destinati ad essere incendiati (come pure avvenuto) o illecitamente abbandonati/interrati in Africa, contribuendo così ad implementare il fenomeno dell’incontrollato smaltimento, nel continente africano, di rifiuti provenienti dai paesi industrializzati».

La Procura Antimafia spiega che «La vicenda trae origine da un contratto, della durata di un anno, per la gestione di complessive 120.000 tonnellate di rifiuti con codice nel catalogo europeo dei rifiuti CER (EER) 191212, asseritamente stipulato in Polla, in data 30 settembre 2019, tra il rappresentante della società tunisina “SOREPLAST S.u.a.r.l.”, in qualità di impianto di ricezione, recupero e smaltimento del rifiuto, sito nella città di Sousse, e il rappresentante legale della società SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI S.r.l., in qualità di produttore del rifiuto nell’impianto sito a Polla (SA). In particolare, il contratto disciplinava i dettagli e le condizioni di consegna delle quantità di rifiuti prodotte dall’azienda di Polla all’impianto tunisino di Sousse e l’obbligo di quest’ultimo di ricevere i rifiuti nel proprio impianto, di trattare e/o recuperare e, successivamente, di smaltire la minoritaria frazione non trattata o recuperata. Un particolare ruolo nel complesso delle indagini, risulta essere stato rivestito dalle società di intermediazione ECO MANAGEMENT s.p.a. di Soverato (CZ) e GC Service con sede in Tunisia. E’ proprio la società calabrese ad aver affidato, per prima, all’azienda tunisina le operazioni di «conferimento, selezione e avvio al recupero di rifiuti speciali CER 191212» per un quantitativo di 10.000 tonnellate mensili fino a un tetto massimo di 120.000 tonnellate. La SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI (SRA) subentrava, quindi, in un contratto già stipulato dall’impresa calabrese, pagando alla ECOMANAGEMENT s.p.a. una somma fissa per l’intermediazione più 22 euro a tonnellata per la cessione, e firmerà un secondo contratto con la SOREPLAST, il 30 settembre 2019 come sopra si è già detto. La stessa società ECOMANAGEMENT s.p.a., non si limitava a cedere il contratto alla SRA s.r.l., ma si impegnava a fornire alla SOREPLAST di Sousse i macchinari necessari per giustificare le operazioni di recupero (che alla fine si rivalvano un simulacro, cioè una vecchia pressa e un nastro di selezione), attualmente abbandonati presso un secondo capannone ubicato in un centro a pochi chilometri da Sousse. A svolgere funzioni di tramite tra la parte imprenditoriale italiana e quella tunisina è la società GC Service s.a.r.1., attiva dal 2019 e iscritta al Registro Nazionale delle Imprese Tunisine, in costante contatto con la dirigenza della SOREPLAST di Sousse. Da evidenziare che il clamore mediatico, generato dal reportage di una emittente televisiva tunisina che aveva informato l’opinione pubblica della operazione d’importazione di rifiuti in questione, aveva indotto il Ministero degli Affari Locali e dell’Ambiente tunisino a disporre l’apertura di una inchiesta in cui vennero coinvolti, come riportato dalle testate giornalistiche dell’epoca, politici e alti funzionari di Stato, taluni dei quali tratti in arresto. In tale contesto tutti i rifiuti sono stati in parte fermati ed in parte respinti dalle locali Autorità tunisine a causa di accertate difformità sia con riferimento alla tipologia degli stessi, che in relazione alla falsità dei documenti di accompagnamento ed in particolare alla esistenza di autorizzazioni rilasciate da organi del tutto incompetenti».

Secondo la Procura, «Le indagini hanno consentito di disvelare un complesso sistema attraverso cui è stato organizzato un ingente traffico illecito di rifiuti, reso possibile, tra l’altro, dalla concessione di due autorizzazioni rilasciate dall’UOD di Salerno della Regione Campania (rilasci in relazione ai quali sono indagati due funzionari regionali) in esito ad una carente istruttoria documentale formata da documenti e autorizzazioni falsi. Sono state quattro le spedizioni effettuate nell’arco temporale dal 14 maggio al 16 luglio 2020, circa 282 containers sotto la lente di ingrandimento degli investigatori (tra maggio e luglio 2020) con partenza da Polla, via porto commerciale di Salerno e, in seguito, rispediti in Italia, per un totale di circa 7.891 tonnellate di rifiuti, nr. 70 dei quali giunti presso l’impianto tunisino della SOREPLAST S.u.a.r.l., poi interessato da un incendio doloso che ha mandato in fumo buona parte dei rifiuti in esso stipati, e i rimanenti bloccati al porto tunisino di Sousse. I primi atti di indagine portavano questo Ufficio ad acquisire una copiosa documentazione presso gli uffici regionali interessati al rilascio delle autorizzazioni ambientali alla spedizione transfrontaliera e presso le aziende interessate dalla vicenda giudiziaria. Tali documenti si rivelavano utili alla ricostruzione dei fatti, provvedendo poi questo Ufficio alla successiva escussione di persone informate e avviando attività tecniche nei confronti dei soggetti ritenuti – a vario titolo – coinvolti nell’illecito traffico di rifiuti».