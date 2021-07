Lorenzo Baglioni, Alia e il Mite mettono in musica la raccolta differenziata

Ciolini: «Per noi è importante cercare di coinvolgere le nuove generazioni»

[15 Luglio 2021]

È stato presentato oggi, in anteprima al ministero della Transizione ecologica, il videoclip de “La raccolta differenziata”, la canzone che il toscano Lorenzo Baglioni ha realizzato insieme ad Alia – il gestore del ciclo integrato dei rifiuti in 58 comuni della Toscana centrale –, per sottolineare con un testo ironico e accattivante l’importanza delle tematiche ambientali, promuovendo una raccolta differenziata di qualità. Il video invece è stato girato interamente all’interno dello stabilimento Revet di Pontedera, il più grande hub per selezione e avvio a recupero degli imballaggi dell’Italia centrale.

«La parola circolare è importante, è ascoltata e percepita sempre di più – dichiara il ministro Roberto Cingolani – è uno strumento essenziale e nel caso dei rifiuti urbani, tutto nasce dai nostri comportamenti: per questo, utilizzare linguaggi diversi, innovativi, come un fumetto o come un videoclip musicale, aiuta a veicolare messaggi positivi e inclusivi».

A seguito della presentazione di oggi, il ministro ha invitato Lorenzo Baglioni e Alia a presentare il video alla pre-Cop (l’evento anticipatorio della Conferenza Onu sui cambiamenti climatici) durante l’evento “Youth4climate” organizzato dall’Italia per i giovani a Milano dal 28 settembre, in qualità di partner del Regno Unito che ospiterà la Cop vera e propria.

«Per noi è importante cercare di coinvolgere le nuove generazioni – aggiunge il presidente di Alia, Nicola Ciolini – che oltre che “nativi digitali” stanno dimostrando sempre di più di essere anche “nativi sostenibili” e sono loro che ci permetteranno di traguardare gli obiettivi di riciclaggio indicati dall’Ue. La raccolta differenziata di qualità è il primo passo per alimentare le “fabbriche del riciclaggio” e incrementare in modo sempre più deciso l’utilizzo di materie sostitutive al posto delle materie prime».

Perché coinvolgere un cantante allo scopo? «La musica ha un potere straordinario – risponde Lorenzo Baglioni – Basta guardare i primi 10 video più visualizzati di sempre su YouTube per accorgersi che sono tutte canzoni. E allora perché non provare a mettere questo potenziale comunicativo incredibile a disposizione di importanti cause sociali? È quello che proviamo a fare da qualche anno, spaziando dalla didattica fino a tematiche più sensibili, e questa volta, grazie ad Alia servizi ambientali, siamo riusciti a mettere in musica la raccolta differenziata».