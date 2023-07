Perché le zone intorno alla Aree marine protette sono quelle con più rifiuti sottomarini

L’inquinamento da plastica nelle barriere coralline aumenta con la profondità

Proviene principalmente dalle attività di pesca. Segni preoccupanti dell'impatto umano e strategie promettenti per aumentare le protezioni

[14 Luglio 2023]

Lo studio “Plastic pollution on the world’s coral reefs”, pubblicato su Nature da un team internazionale di ricercatori rivelano l’entità dell’inquinamento da plastica nelle barriere coralline ed evidenzia che «I detriti aumentano con la profondità, derivano in gran parte dalle attività di pesca e questo è correlato alla vicinanza alle aree marine protette».

Attraverso indagini più di 1.200 visive subacquee che hanno riguardato 84 ecosistemi corallini di barriere coralline poco profonde e mesofotiche in 25 località di 14 Paesi negli oceani Indiano, Pacifico e Atlantico, i ricercatori mostrano l’abbondanza, la distribuzione e i driver dell’inquinamento da plastica a varie profondità, il che a sua volta ha consentito loro di identificare quale iniziative di conservazione potrebbero essere prioritarie – e dove – er proteggere le vulnerabili barriere coralline del nostro pianeta.

Il principale autore dello studio, l’ittiologo Hudson Pinheiro, PhD dell’Universidade de São Paulo e della California Academy of Sciences, ricorda che «L’inquinamento da plastica è uno dei problemi più urgenti che affliggono gli ecosistemi oceanici e le barriere coralline non fanno eccezione, Dalle macroplastiche che diffondono malattie dei coralli, alle lenze da pesca che intrappolano e danneggiano la complessità strutturale della barriera corallina, diminuendo sia l’abbondanza che la diversità dei pesci, l’inquinamento ha un impatto negativo sull’intero ecosistema della barriera corallina».

Per esaminare le barriere coralline mesofotiche, o “zone crepuscolari”, tra i 30 e i 150 metri di profondità, difficili da raggiungere, i ricercatori hanno utilizzato attrezzature subacquee specializzate che pochi altri team di immersioni scientifiche sono addestrati a utilizzare in sicurezza.

Secondo lo studio, «Le barriere coralline sembrano essere più contaminate da plastica e altri detriti di origine umana rispetto ad altri ecosistemi marini che sono stati valutati, ma sono molto meno inquinate degli ecosistemi costieri come spiagge e zone umide. Tuttavia, contrariamente agli studi sugli ambienti vicino alla costa, la quantità di plastica aumenta con la profondità, con un picco nella zona mesofotica, e derivava principalmente dalle attività di pesca».

L’autore senior dello studio, Luiz Rocha, curatore di ittiologia della California Academy of Sciences e co-direttore dell’iniziativa Hope for Reefs dell’Academy californianasottolinea che «E’ stato sorprendente scoprire che i detriti aumentavano con la profondità poiché le barriere coralline più profonde in generale sono più lontane dalle fonti di inquinamento da plastica. Siamo quasi sempre i primi esseri umani a vedere queste barriere coralline più profonde, eppure vediamo rifiuti prodotti dall’uomo a ogni immersione. Questo ci fa davvero capire l’effetto che abbiamo avuto sul pianeta».

Dei rifiuti totali, l’88% era costituito da macroplastiche più grandi di circa 5 centimetri. I ricercatori ipotizzano che «Le potenziali cause dell’inquinamento che raggiunge tali profondità includano l’aumento dell’azione delle onde e la turbolenza vicino alla superficie che sposta la spazzatura e la porta via, i subacquei ricreativi che rimuovono i detriti dalle barriere coralline poco profonde più accessibili e i coralli poco profondi con i loro tassi di crescita più elevati che crescono troppo nascondendo la.spazzatura ai nostri sondaggi.

Durante lo studio, i ricercatori hanno trovato detriti di origine umana quasi ovunque, comprese alcune delle barriere coralline più remote e incontaminate del pianeta, come quelle delle isole disabitate nel Pacifico centrale. Le densità più basse di inquinamento, circa 580 rifiuti per chilometro quadrato, sono state osservate in località come le Isole Marshall. Invece, le poverissime Comore, una catena di isole al largo della costa sudorientale dell’Africa, hanno avuto la più alta densità di inquinamento con quasi 84.500 rifiuti per Km2, l’equivalente di circa 520 pezzi di plastica i su un campo di calcio.

I ricercatori sono molto preoccupati perché «Queste barriere coralline più profonde cariche di plastica sono più difficili da studiare, raramente sono incluse negli sforzi di conservazione, negli obiettivi di gestione e nelle discussioni nonostante ospitino una biodiversità unica che spesso non si trova nelle barriere coralline poco profonde».

Bart Shepherd, direttore dello Steinhart Aquarium dell’Accademy e co-direttore di Hope for Reefs, evidenzia che «Le nostre scoperte forniscono ulteriori prove del fatto che il mesofotico non è, come pensavamo una volta, un rifugio per le specie della barriera corallina poco profonda in un clima che cambia. Queste barriere coralline affrontano molte delle stesse pressioni della società umana delle barriere coralline poco profonde e hanno una fauna unica e poco studiata. Dobbiamo proteggere le barriere coralline più profonde e assicurarci che siano incluse nella discussione sulla conservazione».

Anche se i ricercatori hanno trovato molti rifiuti provenienti dai nostri consumi, come bottiglie di plastica e imballaggi per alimenti, che sono spesso la principale fonte di inquinamento da plastica in altri ecosistemi, fanno notare che «Quasi i tre quarti di tutti gli oggetti di plastica documentati sulle barriere coralline esaminate erano correlati alla pesca come corde, reti e lenze».

Una delle autrici dello studio, Lucy Woodall, una biologa delle università di Oxford ed Exeter e principal scientist della Nekton Foundation, avverte che «Gli attrezzi da pesca, che anche se sono rifiuti, continuano a catturare la vita marina attraverso quella che chiamiamo pesca fantasma, sembrano contribuire a gran parte della plastica osservata sulle barriere coralline mesofotiche. Sfortunatamente, spesso i rifiuti degli attrezzi da pesca non vengono ridotti dagli interventi generali di gestione dei rifiuti; pertanto, dovrebbero essere prese in considerazione soluzioni specifiche relative alle esigenze dei pescatori, come lo smaltimento gratuito degli attrezzi danneggiati nei porti o l’etichettatura individuale degli attrezzi per garantire che i pescatori si assumano la responsabilità delle attrezzature smarrite».

Per scoprire i driver dell’inquinamento della barriera corallina, i ricercatori hanno analizzato come l’abbondanza di rifiuti di origine umana fosse correlata a una serie di fattori geografici e socioeconomici e hanno scoperto che «In generale, l’inquinamento sulle barriere coralline aumenta con la profondità e la vicinanza a città densamente popolate, mercati locali e, controintuitivamente, aree marine protette. Perché la maggior parte delle aree marine protette consente la pesca all’interno o vicino ai propri confini e sono in genere più produttive di altri luoghi a causa del loro status protetto, sono spesso molto frequentate dai pescatori».

Per Pinheiro, «I nostri risultati rivelano alcune delle complesse sfide collettive che affrontiamo quando affrontiamo l’inquinamento da plastica. Man mano che le risorse marine in tutto il mondo diminuiscono, gli esseri umani che fanno affidamento su tali risorse si stanno rivolgendo a habitat più profondi e quelli più vicini alle aree marine protette dove i pesci rimangono abbondanti».

I ricercatori sperano che, individuando i principali fattori di inquinamento e dimostrando che l’inquinamento da plastica aumenta con la profondità, le iniziative di tutela possano essere reindirizzate verso una migliore protezione e per garantire un futuro florido per le barriere coralline.

Un altro autore dello studio, il biologo marino dell’Università di Oxford Paris Stefanoudis, ah ggiunge che «I risultati del nostro studio globale fanno luce su una delle tante minacce che le barriere coralline devono affrontare oggi. Poiché questi ecosistemi sono ecologicamente e biologicamente unici, proprio come i loro cugini delle acque poco profonde, devono essere conservati e tenuti esplicitamente in considerazione nei piani di gestione».

In particolare, gli scienziati sottolineano «La necessità di ampliare la profondità delle aree marine protette per includere scogliere mesofotiche, aggiornare gli accordi internazionali sulla lotta all’inquinamento da plastica alla fonte – come quelli discussi al recente Intergovernmental Negotiating Committee on Plastic Pollution – per includere gli attrezzi da pesca e sviluppare alternative biodegradabili a basso costo agli attrezzi da pesca che non abbiano un impatto negativo sul benessere delle comunità costiere che dipendono dalla pesca sostenibile per il loro sostentamento».

Shepherd conclude: «Nonostante la tendenza generale inquietante, ci sono stati alcuni luoghi in cui abbiamo trovato relativamente pochi rifiuti, il che dimostra che esistono strategie efficaci per prevenire l’inquinamento da plastica. Se agiamo in fretta e impieghiamo soluzioni basate sulla scienza, c’è assolutamente speranza per le barriere coralline».