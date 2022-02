L’educazione ambientale di Sei Toscana e Rotary arriva nelle scuole della Valtiberina

«Opportunità di riflettere e approfondire le importanti tematiche legate alla difesa dell’ambiente e alla sostenibilità»

[10 Febbraio 2022]

Hanno preso il via le prime lezioni in Valtiberina di “Rotary per le scuole e per l’ambiente”, il progetto di educazione ambientale – presentato a inizio novembre – promosso e ideato da Sei Toscana, il gestore unico dei servizi d’igiene urbana nell’Ato sud, in collaborazione con i Rotary Club Area Etruria

Il progetto si rivolge ai ragazzi e alle ragazze delle scuole aretine che si sono iscritte a “Ri-creazione” (il progetto di educazione ambientale di Sei Toscana che quest’anno coinvolge in totale oltre 9.000 studenti di 70 Comuni della Toscana meridionale): nel caso della Valtiberina sono poco meno di 200 gli studenti coinvolti nelle 14 classi delle scuole, primarie e secondarie, di Anghiari, Sestino e Sansepolcro.

«Come Rotary, siamo impegnati da anni nella diffusione di buone pratiche ed è per questo che abbiamo promosso con entusiasmo questo progetto con Sei Toscana – dice il presidente del Rotary Club Sansepolcro, Paul Francis Contini – Sono felice che anche i giovani studenti della Valtiberina abbiano l’opportunità di riflettere e approfondire le importanti tematiche legate alla difesa dell’ambiente e alla sostenibilità».