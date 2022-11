La gomma riciclata da pneumatici fuori uso è una risorsa strategica per i comuni italiani

Ecopneus lancia all’assemblea ANCI una pagina web dedicata alla consulenza alle amministrazioni comunali

[23 Novembre 2022]

Ecopneus, la società senza scopo di lucro principale responsabile della gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) in Italia, è uno dei main sponsor della XXXIX assemblea dell’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), in corso a Bergamo. Per Ecopneus si tratta di «Un’occasione annuale unica di incontro tra il mondo dell’imprenditoria e della pubblica amministrazione. Un luogo di ideazione, crescita e sviluppo di ambiziosi progetti e soluzioni che accrescono l’efficienza dei territori e il benessere dei cittadini, dedicato ai principali temi d’interesse per i Comuni.

E in occasone dell’Assembldea Anci, per fornire supporto e consulenza alle Amministrazioni locali sulle soluzioni innovative ed ecosostenibili offerte dalla gomma riciclata da PFU per le città italiane, Ecopneus ha lanciato un canale di comunicazione interamente dedicato alla Pubblica Amministrazione. Un indirizzo e-mail riservato e una pagina internet che vuole essere sia una guida delle numerose applicazioni della gomma riciclata sia da racconto del know-how con cui il consorzio ha contribuito negli ultimi 12 anni a trasformare rifiuti in preziose risorse per le nostre città.

Dalle pavimentazioni stradali silenziose e resistenti agli interventi di rigenerazione urbana, dall’impiantistica sportiva sostenibile all’edilizia pubblica di qualità la gomma riciclata rappresenta una vera e propria risorsa strategica per Comuni e Amministrazioni locali, in grado di incidere positivamente sulle opportunità di sviluppo del territorio, sulla vita delle generazioni presenti e future, sul sistema economico e istituzionale e, non per ultimo, sull’ambiente.

Oltre alle innumerevoli qualità dell’applicazione della gomma riciclata nell’ambiente urbano, l’attività di Ecopneus genera importanti benefici ambientali ed economici. Solo nel 2021 è stata evitata l’emissione di 310.000 tonnellate di CO2 equivalenti (pari alle emissioni di 185.000 auto che percorrono 10.000 km in un anno), un consumo di acqua di quasi 1,23 milioni di m3 (quanto 495 piscine olimpioniche) e un prelievo di materie prime di 282.000tonnellate (pari al peso di 575 treni Frecciarossa 1000 di 8 carrozze più locomotore). Benefici a cui si aggiunge il risparmio per il Paese legato alla riduzione delle importazioni di materiale vergine che complessivamente si attesta a circa 79 milioni di euro.

Per discutere approfonditamente di questi temi, il 24 novembre all’Assemblea ANCI, si terrà il workshop “Ecopneus con i comuni sostenibili”: un’opportunità di importante confronto con i Sindaci, gli amministratori e i rappresentanti del mondo istituzionale sulle applicazioni della gomma riciclata nell’ambito urbano e non solo, nonché sul contributo concreto di questo materiale all’economia circolare del Paese.

Il direttore generale di Ecopneus, Federico Dossena, ha sottolineato che «In questo momento cruciale per l’economia italiana e per uno sviluppo sostenibile delle nostre città è importante indirizzare le nostre scelte verso soluzioni in grado di incidere positivamente sul territorio, sulla comunità e sull’ambiente Nel pieno rispetto dei principi della circular economy, i materiali derivanti dalla gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso rappresentano una risorsa vantaggiosa per i Comuni e le Pubbliche Amministrazioni che intendono adottare una strategia sostenibile e virtuosa. Con questa iniziativa Ecopneus ribadisce il proprio impegno al fianco delle amministrazioni dei territori con cui dialoga da anni con centinaia di progetti, interventi e collaborazioni, per stimolare l’adozione di queste applicazioni e per sfruttare una risorsa preziosa ed economica che altrimenti saremmo costretti a mandare all’estero. A questo sforzo auspichiamo che intervengano anche azioni normative da parte del Governo a supporto: incentivazione fiscale ai materiali riciclati e target vincolanti per l’adozione di soluzioni ecosostenibili da parte della pubblica amministrazione, perché l’economia circolare si realizzi davvero e per contribuire agli obiettivi globali di sostenibilità e contro il cambiamento climatico».