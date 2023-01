Ispettori ambientali Alia, a Pistoia nell’ultimo anno sanzioni per oltre 81mila euro

Si tratta soprattutto di mancata differenziazione dei rifiuti (193 casi) e abbandoni (128 casi)

[19 Gennaio 2023]

Nel solo 2022 gli ispettori ambientali Alia hanno effettuato, nel Comune di Pistoia, 2.701 controlli di cui oltre 2.300 ispezioni, con l’emissione di 440 verbali con sanzioni amministrative, per un importo totale pari a 81.540€, oltre a 58 relazioni alla polizia municipale che successivamente, a seguito di indagini più approfondite da parte degli agenti, possono portare a comunicazioni di notizie di reato alla Procura.

Sono i dati comunicati oggi dal gestore unico dei servizi d’igiene urbana, Alia appunto, che ogni giorno coi propri ispettori garantisce – in stretta sinergia con la polizia – un costante presidio del territorio.

Più nel dettaglio, le sanzioni sono state comminate soprattutto per la mancata differenziazione dei rifiuti (in 193 casi), abbandono di rifiuti (in 128 casi), oltre che per l’errata esposizione durante i servizi “porta a porta”, l’abbandono di materiali ingombranti per i quali non è stato richiesto il ritiro gratuito domiciliare, l’utilizzo improprio dei cestini e la migrazione dei rifiuti da altri comuni.

«A Pistoia c’è una crescente necessità di tutelare l’ambiente cittadino e il decoro urbano – evidenzia Gabriele Sgueglia, assessore alle Politiche ambientali –. Da qui, l’importanza e la strategicità del lavoro svolto dagli ispettori dal punto di vista informativo, oltre che sanzionatorio. Fondamentale anche la collaborazione instaurata con il nucleo ambientale della polizia municipale che, coerentemente con quanto stabilito, si è concentrata in modo particolare nel perseguire le fattispecie più gravi, come gli abbandoni di scarti tessili ed edili, portando anche a individuare e sanare realtà che erroneamente non risultavano iscritte alla Tari».

Crescente il rapporto che gli ispettori di Alia stanno costruendo con il territorio e la cittadinanza, che richiede interventi in numero sempre più consistente; solo nello scorso anno, i cittadini hanno effettuato 133 segnalazioni, che si uniscono a quelle interne all’azienda, dell’Amministrazione, della polizia municipale. A questa attività si affianca il costante impegno nel fornire informazioni agli utenti (circa 420 richieste).