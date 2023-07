Iniziati i lavori per rimuovere il relitto dalla costa di Mola

Ma continuano gli scarichi abusivi di rifiuti nella costa della Zona umida

[3 Luglio 2023]

di

Legambiente Arcipelago Toscano

Sono finalmente iniziati i lavori del catamarano battente bandiera della Repubblica Ceca arenato da anni alla foce del fosso di Mola, nel Comune di Capoliveri, nel territorio del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e nella Zona speciale di Conservazione Elba orientale.

Si sta quindi per concludere una vicenda paradossale di un grande relitto arrugginito arenato in un’area protetta e che Legambiente ha più volte denunciato chiedendo – senza ottenere risposta – anche l’intervento della Repubblica Ceca in Italia.

Ora finalmente, dopo una lunga e defatigante procedura burocratica, il Comune di Capoliveri – che Legambiente ringrazia – è riuscito ad ottenere il via libera per la rimozione dello scandaloso e inquinante relitto.

Continuano invece gli a scarichi abusivi di rifiuti e l’intrusione non autorizzata di veicoli in un’area Be del Parco Nazionale.

Evidentemente se per un relitto alla fine si riesce a trovare una soluzione, per i vandali e i sudici, no.