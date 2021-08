I flussi di rifiuti emergenti delle energie rinnovabili e della green economy

Opportunità e sfide della transizione verso l'energia pulita viste da una prospettiva di economia circolare

[25 Agosto 2021]

Le tecnologie energetiche rinnovabili, come le pale eoliche, i pannelli solari fotovoltaici e le batterie, sono essenziali per la transizione dell’Europa verso la climate neutrality. Secondo il briefing “Rapid shift to evolving renewable energy technologies poses new waste challenge for Europe” dell’European Environment Agency (EEA), «L’implementazione, la manutenzione e la sostituzione di questa infrastruttura richiedono risorse significative, comprese molte sostanze incluse nell’elenco Ue delle materie prime critiche. Si prevede che nei prossimi 10 anni i rifiuti derivanti dalle infrastrutture energetiche pulite di fine vita aumenteranno fino a 30 volte, presentando opportunità significative per ridurre il consumo di materie prime scarse riciclando metalli e altre risorse preziose nei sistemi di produzione. Gli approcci all’economia circolare come la riparazione e l’ammodernamento delle apparecchiature e il riciclaggio delle infrastrutture fuori uso possono sostenere le credenziali di sostenibilità della transizione europea alle energie rinnovabili».

Il briefing è sostenuto dal rapporto “Emerging waste streams – Challenges and opportunities” commissionato dall’EEA per informare l’azione sui problemi riguardanti i rifiuti e alle risorse derivanti da questa importante trasformazione, attraverso un’analisi dei flussi di rifiuti emergenti legati alla transizione energetica. Lo studio ha identificato i fattori chiave e il quadro di condizioni necessarie per realizzare opportunità e soluzioni per migliorare la circolarità delle energie rinnovabili. L’EEA è convinta che «Questa transizione richiederà risorse materiali significative e produrrà notevoli quantità di nuovi tipi di rifiuti. Ciò crea per l’Ue un’opportunità unica di anticipare il cambiamento e preparare un quadro politico per applicare i principi dell’economia circolare a questo nuovo modello fin da una fase iniziale».

Il briefing si concentra su rifiuti prodotti dai tre principali tipi di infrastrutture per le energie rinnovabili: celle solari fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica; turbine eoliche; batterie per l’accumulo di energia e descrive la natura e la portata degli aspetti dell’economia circolare, le opportunità e le sfide che l’implementazione di queste tre tecnologie comporta e come la politica può aiutare a guidare i cambiamenti per ottenere il miglior risultato ambientale.

L’Europa dispone di impianti e infrastrutture cospicue per la produzione di energia eolica e solare e per lo stoccaggio di energia e l’utilizzo di batterie portatili, dato che questa infrastruttura viene sostituita da strutture più moderne e che il ciclo per la loro manutenzione richiede la sostituzione delle parti, l’applicazione dei principi dell’economia circolare è la chiave per sfruttare il potenziale delle risorse dei rifiuti generati e ridurre al minimo le sfide della loro gestione.

Il Briefing EEA evidenzia che «La produzione di rifiuti, relativa ai flussi emergenti dalle tre tipologie di infrastrutture energetiche studiate, è attualmente piuttosto bassa, poiché gli impianti sono relativamente nuovi e, generalmente, non hanno ancora esaurito la loro vita utile. Tuttavia, in futuro la produzione di rifiuti in questo settore subirà un drammatico aumento e richiederà un’attenzione immediata da parte dei responsabili politici. Questo aumento sarà difficile da gestire, sebbene vi siano forti potenziali benefici perché gran parte dei rifiuti derivanti o appartengono a sistemi di riciclaggio consolidati (ad es. acciaio, vetro, alluminio); o sono materie prime critiche di alto valore».

Ma l’EEA non si nasconde che recuperare questi materiali e reintrodurli nei cicli produttivi presenta sfide come: difficoltà di lavorazione dovute a: (1) utilizzo di materiali compositi, (2) presenza di sostanze pericolose, e/o (3) basse concentrazioni di elementi di maggior pregio; apparecchiature non progettate per facilitare gli aspetti di fine vita/riciclabilità; capacità e tecnologie di riciclaggio poco sviluppate; condizioni di mercato che non valutano adeguatamente le esternalità dell’utilizzo di materiali vergini rispetto a quelli riciclati; problemi logistici dovuti alle località remote, alle dimensioni e ai requisiti di sicurezza associati alle infrastrutture energetiche.

Secondo il briefing, è ostacolata anche l’implementazione di modelli di business circolari innovativi «Perché i benefici ecologici e climatici derivanti dall’utilizzo di materiali riciclati non sono ancora pienamente contabilizzati nei costi dei materiali. Pertanto, i materiali secondari adatti devono regolarmente competere sul prezzo con i materiali primari che sono spesso più economici».

L’EEA avverte che «I tempi sono importanti anche nello sviluppo di politiche e protocolli per affrontare i futuri rifiuti generati da questo settore. Gran parte dell’infrastruttura installata avrà una vita utile relativamente lunga e pertanto è necessario pianificare ora gli impatti ambientali e finanziari della gestione di questi rifiuti man mano che si presenteranno in futuro».

L’applicazione dei principi dell’economia circolare che ridurranno gli impatti per questo settore comprendono: 1. applicare modelli di business circolari per mantenere la responsabilità del produttore. 2. progettare l’infrastruttura in modo circolare per facilitare il riutilizzo dei componenti. 3. sostenere lo sviluppo del riciclo per massimizzare il recupero dei materiali.

«Sfruttare l’opportunità di aumentare la circolarità dei tre tipi di infrastrutture e dei loro flussi di rifiuti emergenti richiede l’applicazione dei principi dell’economia circolare durante tutto il ciclo di vita delle tecnologie di approvvigionamento energetico», sottolinea l’EEa e il suo studio definisce i fattori che renderebbero più circolare il sistema delle energie rinnovabili:

Materiali. Ridurre l’estrazione di materie prime attraverso un maggiore utilizzo di materie prime secondarie nella produzione. Questo può essere caratterizzato attraverso criteri per il contenuto minimo di materiale riciclato nei nuovi prodotti generatori di energia (circuito chiuso); o dalla fornitura di materiali di scarto da utilizzare in altri settori manifatturieri (open loop).

Ecodesign. Applicare principi di progettazione circolare per facilitare il riciclaggio e il riutilizzo e migliorare significativamente la durabilità, la riparabilità e la riciclabilità delle future infrastrutture energetiche. Prendere in considerazione il potenziale di riciclaggio e la pericolosità dei materiali utilizzati come principio di progettazione fondamentale.

Produzione e distribuzione. Applicare pratiche di produzione efficienti in termini di risorse e approcci logistici ottimizzati. Implementare i passaporti digitali dei prodotti per le apparecchiature per fornire informazioni sui materiali costitutivi e per evidenziare la presenza di materiali ad alto impatto. Applicare modelli di leasing e altri contratti basati sui servizi per dare priorità agli approcci whole-life per il funzionamento e la manutenzione delle apparecchiature.

Consumo scorte. Estendere la durata dell’infrastruttura attraverso la manutenzione preventiva; riparazione di componenti difettosi; e l’aggiornamento graduale dei componenti modulari. Rigenerazione e riutilizzo di apparecchiature dismesse per applicazioni di livello inferiore. Devono essere evitati il dumping di tecnologie inadatte nei Paesi terzi e l’esportazione di attrezzature in luoghi in cui le pratiche di gestione dei rifiuti potrebbero essere subottimali.

Rifiuti (e Riciclo). Garantire un’efficace gestione dei rifiuti per le infrastrutture a fine vita attraverso tassi di raccolta elevati e un trattamento appropriato. La rapida crescita del settore indica una pressante necessità di espansione della capacità e sviluppo di nuove tecnologie di trattamento. Massimizzare il riciclaggio di componenti e materiali per fornire materie prime secondarie per nuove infrastrutture energetiche e per altri settori manifatturieri. L’attuazione degli standard europei per il trattamento dei RAEE e di altri rifiuti è fondamentale per garantire materiali riciclati di qualità costante e di alta qualità.

L’EEA conclude: «Esistono molti approcci diversi per affrontare le sfide e promuovere le soluzioni identificate in questo briefing. Questi vanno dalle misure legislative alle azioni volontarie che devono essere intraprese dalle parti interessate. E’ inoltre necessario superare i gap politici e le barriere del mercato per ottimizzare il trattamento e la gestione di questi flussi di rifiuti. L’attuazione di azioni nei tre sistemi energetici qui esaminati ridurrà la crescente produzione di rifiuti prevista nei prossimi anni. Questo, a sua volta, migliorerà in modo significativo la sostenibilità del settore delle energie rinnovabili e sosterrà le sue credenziali ecologiche. Il rapporto evidenzia le azioni chiave per guidare e sostenere una trasformazione circolare in questo settore per l’industria e la politica».