Grande Traversata Elbana: i sindaci approvano il progetto per la bonifica delle discariche abusive

Soddisfatta Legambiente: ora un grande progetto per i rifiuti che vada oltre la GTE

[4 Febbraio 2022]

Ieri, dopo la pubblicazione sui dati delle discariche frutto di un censimento realizzato da CAI, Legambiente e Italia Nostra che hanno attirato l’attenzione della stampa nazionale e locale e di Striscia la Notizia, i 7 sindaci dei Comuni dell’Isola d’Elba si sono riuniti d’urgenza nell’ambito della Gestione Associata per il turismo dell’Elba (Gat) per discutere il piano di rimozione dei rifiuti dai sentieri della Grande Traversata Elbana (GTE).

Il sindaco di Capoliveri, Walter Montagna ha ricordato che il tema era già da due anni all’attenzione della amministrazioni comunali elbane che ci stavano già lavorando e ha annunciato che «Per il 2022 nel capitolo ambiente intanto sono stati stanziati 300mila euro, parte dei quali sarà destinata alla Gte. E si procederà con un primo piano di interventi a partire dalle aree pubbliche anche attraverso la mappatura di 92 zone, messa a disposizione dal Club Alpino Italiano, Italia Nostra e da Legambiente».

Alla bonifica delle discatiche abusive parteciperà anche il Parco Nazionale Arcipelago Toscano (il 40% dell’anbbandono dei rifiuti è nel territorio protetto) ed Elbana servizi ambientali (Esa) che ha già realizzato un preventivo sugli interventi da effettuare e che riguardano anche rifiuti speciali e pericolosi. Montagna ha anche detto che i sindaci dell’Elba attiveranno un tavolo permanente per monitorare gli interventi di pulizia e la manutenzione del percorso della Grande Traversata Elbana.

Naturalmente soddisfatta Legambiente Arcipelago Toscano, che vede coronati anni di segnalazioni e denunce e che in un comunicato commenta: »Il fatto che i Sindaci dei Comuni elbani e il Parco Nazionale abbiano approvato e finanziato un piano di rimozione dei rifiuti dai sentieri della Grande Traversata Elbana è certamente un’ottima notizia che premia anche il lavoro di censimento realizzato da CAI, Legambiente, Italia Nostra con il contributo di altre associazioni e cittadini elbani».

Il CVigno Verde isolano sottolinea anche che «Il sindaco di Capoliveri anche comunicato che i sindaci dell’Elba attiveranno un tavolo permanente per monitorare gli interventi di pulizia e la manutenzione del percorso della Grande Traversata Elbana, speriamo che a quel tavolo venga chiamato anche un rappresentante delle associazioni ambientaliste e in particolare del CAI che ha svolto un prezioso lavoro di coordinamento nel censimento di oltre 90 discariche».

Inoltre gli ambientalisti ricordano che «Anche al di fuori della GTE e della sentieristica adiacente esistono altri punti critici di abbandono di rifiuti e che, in estate sarebbe necessaria, in accordo con la Provincia, una continua pulizia dei bordi delle strade che troppi incivili usano come pattumiera».

Legambiente conclude: «La decisione dei sindaci può essere davvero l’inizio di un lavoro virtuoso che porti l’Elba ad avere un sito pubblico attrezzato di conferimento e prima lavorazione e riciclo per il riuso degli inerti edili e di una gestione fatta di attenzione e manutenzione continua e anche di informazione a turisti e elbani sui buoni comportamenti da tenere».