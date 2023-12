Danni limitati e nessuna persona coinvolta, non ci saranno ripercussioni sui servizi

Firenze, dopo l’incendio al via la bonifica all’officina Alia

I primi riscontri fanno pensare che le fiamme si siano propagate partendo dal laboratorio elettrauto dell’officina

[18 Dicembre 2023]

È iniziata con la giornata di oggi la bonifica dei locali in una delle officine Alia, che nella mattinata di ieri è stata interessata da un incendio, prontamente domato da tre squadre dei Vigili del fuoco, intervenuti nella sede fiorentina di via Baccio da Montelupo.

Un intervento rapido, grazie all’allerta arrivata dalla guardia giurata che presidia l’ingresso dello stabilimento, nonché dall’entrata in funzione del sistema antincendio.

«Accertamenti sono in corso da parte dei Vigili del fuoco per chiarire le cause dell’incendio – informano dalla società – I primi riscontri fanno pensare che le fiamme si siano propagate partendo dal laboratorio elettrauto dell’officina, dove si trovavano alcune batterie al litio in riparazione».

Al momento dei fatti l’officina era chiusa, senza personale all’interno, e il quadro elettrico centrale spento; nessun macchinario era in funzione, e nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio.

Le fiamme hanno provocato danni limitati e non hanno compromesso né i veicoli parcheggiati né la struttura dell’edificio che ospita l’officina, che risulta integra e accessibile. Nei prossimi giorni il locale resterà chiuso per le operazioni di bonifica, ma – sottolineano dal gestore unico dell’igiene urbana nei Comuni dell’Ato Toscana centro – questo non inciderà in maniera significativa sulla continuità dei servizi.