Fead, va a un’italiana la vicepresidenza Federazione europea imprese di gestione rifiuti

Si tratta di Claudia Mensi della multiutility A2A, che subentrerà alla presidenza nel 2023

[17 Dicembre 2021]

La Federazione Europea delle imprese che operano nel settore dei servizi ambientali e nella gestione dei rifiuti (Fead) ha una nuova vicepresidente: Claudia Mensi, nominata – in rappresentanza di Fise Assoambiente – vice president e incoming president della Fead, che rappresenta ben 18 Paesi europei e 3.000 aziende con 320.000 addetti, che gestiscono circa il 60% del mercato dei rifiuti urbani e oltre il 75% dei rifiuti industriali e commerciali in Europa, con un fatturato annuo complessivo di circa 75 miliardi di euro.

«Sono orgogliosa di rappresentare l’Italia e Fise Assoambiente in un consesso così importante – commenta Mensi – Sono convinta che la gestione dei rifiuti sia una delle sfide europee più strategiche per la transizione ecologica, a patto che si consideri il rifiuto non un problema ma una risorsa. Diversi i temi chiave per il nostro settore che sono oggi al centro del dibattito europeo: iniziative collegate al Green deal, tassonomia verde, revisione del Regolamento sulla movimentazione transfrontaliera dei rifiuti waste managment and chemicals solo per citarne alcuni. Temi sui quali è mia intenzione dar voce anche alle esigenze delle imprese italiane».

La Mensi, laboratory manager della multiutility italiana A2A, affiancherà l’attuale presidente Fead (Peter Kurt) per il 2022 e subentrerà alla presidenza nel 2023.