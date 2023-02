Cos’è – Come funziona: buona la prima a Mola

Interesse e partecipazione all’incontro sui rifiuti con Esa

[21 Febbraio 2023]

di

Legambiente Arcipelago Toscano

Il primo incontro del ciclo della serie di 6 iniziative tematiche/informative “Cos’è – Come funziona”, organizzato da Legambiente ha avuto un buon successo. Il 20 febbraio era infatti piena l’Aula VerdeBlu “Giovanna Neri” a Mola in occasione dell’incontro con Elbana servizi ambientali (ESA) per parlare del funzionamento del ciclo dei rifu iuti all’Isola d’Elba.

Un pubblico partecipe e attento ha ascoltato l’introduzione del presidente di Esa Francesco Gentili, le spiegazioni tecniche del direttore Esa Massimo Diversi, interrotto spesso da domande puntuali e che ha interloquito con i partecipanti all’incontro, ed ha ascoltato la consigliera del CDA Esa Brunella Brighetti raccontare il progetto per le scuole di Esa.

In due ore intense di discussione e confronto sono state sviscerate tematiche tecniche e amministrative spesso ostiche che hanno rivelato quanto sia complicato e a volte sconosciuto il mondo dei rifiuti e cosa e quanto lavoro stiano dietro la raccolta porta a porta e il suo trasporto e riciclo in continente, ma anche le prospettive future per migliorare dati già buoni (i migliori delle isole minori italiane) e i comportamenti di cittadini, istituzioni e politica.

«Devo dire che non ci aspettavamo così tanta partecipazione c per un tema abbastanza specialistico – commenta Umbderto Mazzantini del Direttivo di Legambiente Arcipelago Toscano – E’ la dimostrazione che i cittadini elbani hanno voglia di capire come funzionano davvero le cose, ma anche che, grazie al paziente lavoro dei nostri volontari, l’Aula VerdeBlu di Mola sta diventando un piccolo centro di incontro, informazione e dibattito, appartato e tranquillo, che Legambiente punta a far crescere ancora».

Il prossimo appuntamento con informative “Cos’è – Come funziona” a Mola sarà il 17 marzo con il Direttore del Parco Nazionale Arcipelago Toscano Maurizio Burlando per capire come funziona un’area protetta, ma sarà preceduto il 15 marzo da un’altra iniziativa sullo spreco alimentare, che però si terrà alla Gran Guardia a Portoferraio, co-organizzato da Elba Taste e Legambiente insieme a circolo Laudato Si’ Elba e soci Unicoop Tirreno Isola d’Elba .