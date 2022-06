Convenzioni di Basilea, Rotterdam e Stoccolma: importanti decisioni su rifiuti elettronici e sostanze chimiche nocive (VIDEO)

Plastic is Forever, le BRS COP per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di plastica

[21 Giugno 2022]

Le Conferenze delle Parti 2021-2022 delle Convenzioni di Basilea, Rotterdam e Stoccolma (BRS COP) si sono concluse dopo la maratona iniziata con il segmento online nel luglio 2021, proseguita con il Segmento di alto livello a Stoccolma l’1 giugno 2022, in occasione del summit internazionale Stockholm+50, e con il segmento di persona a Ginevra, dal 6 al 17 giugno. Alle BRS COP ibride hanno partecipato oltre 1500 delegati di tutto il mondo che hanno discusso di “Global Agreements for a Healthy Planet: Sound Management of Chemicals and Waste”. Il Segretariato delle Convenzioni di Basilea, Rotterdam e Stoccolma (Segretariato BRS) riunisce i tre principali accordi ambientali multilaterali che condividono l’obiettivo comune di proteggere la salute umana e l’ambiente dalle sostanze chimiche pericolose e dai rifiuti.

Su proposta di Ghana e Svizzera, la 15esima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Basilea (BC COP-15) ha adottato modifiche fondamentali agli allegati II, VIII e IX, che «Garantiscono che tutti i movimenti transfrontalieri di rifiuti elettronici, siano essi pericolosi o meno, sono soggetti al previo consenso informato dello Stato importatore e di qualsiasi Stato di transito». Secondo l’United Nations environment programme (Unep) «Questa decisione coraggiosa non solo protegge i Paesi vulnerabili dalle importazioni indesiderate, ma promuove anche una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti elettronici con tecnologie all’avanguardia e contribuisce così a un’economia circolare».

La BC COP-15 ha anche adottato linee guida tecniche sui rifiuti di mercurio, nonché tre linee guida tecniche aggiornate sulla gestione ecologicamente corretta dei rifiuti da inquinanti organici persistenti (POP). Altre linee guida tecniche adottate includono l’incenerimento ecologicamente corretto di rifiuti pericolosi e di altro tipo, come previsto dalle operazioni di smaltimento D10 e R1, e lo smaltimento ecologicamente corretto di rifiuti pericolosi e altri rifiuti in discariche appositamente progettate (D5).

E’ stata presa la decisione di aggiornare gli orientamenti tecnici sulla gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di batterie al piombo, di avviare lo sviluppo di orientamenti tecnici sulla gestione ecologicamente corretta di altri rifiuti di batterie e di portare avanti approcci elettronici alla notifica e ai documenti di movimento .

La BC COP-15 ha anche proseguito i lavori dello small intersessional working group per preparare i risultati e migliorare il quadro strategico della Convenzione per il 2012-2021, ha avviato un nuovo percorso di lavoro per migliorare il funzionamento della procedura di previo consenso informato e ha adottato nuove misure per affrontare i rifiuti di plastica.

La BC COP-15 ha accolto con favore il lavoro dell’Implementation and Compliance Committee per aiutare le singole Parti a superare le loro difficoltà di conformità e ha adottato due documenti guida per migliorare l’attuazione della procedura di previo consenso informato della Convenzione: uno sui movimenti transfrontalieri di transito e l’altro su assicurazione, vincolo e garanzia.

Infine, la BC COP-15 ha deciso di esaminare ulteriormente gli emendamenti proposti dall’Unione europea per modificare l’allegato IV della Convenzione, che è fondamentale per determinare quando una sostanza o un oggetto debba essere considerato un rifiuto che rientra nell’ambito di applicazione della Convenzione.

La decima Conferenza delle Parti della Convenzione di Rotterdam (RC COP-10) ha discusso ampiamente e in modo inclusivo di sostanze chimiche e pesticidi, e ha elencato due sostanze chimiche industriali: il decabromodifeniletere e acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e composti correlati al PFOA, un elenco che assoggetterà queste sostanze chimiche alla procedura di previo consenso informato, garantendo così alle parti il ​​diritto di decidere sulla loro futura importazione.

Christine Fuell, coordinatrice per la parte Fao del Segretariato della Convenzione di Rotterdam. Ha evidenziato che «Le parti hanno ringraziato esplicitamente il Segretariato e la Fao per il loro supporto nell’identificazione di alternative meno pericolose ai pesticidi in agenda». Ma in realtà non è stato possibile raggiungere un consenso per elencarli perché alcune delle 160 Parti presenti si sono opposte. Numerosi delegati hanno elogiato il Chemical Review Committee per il suo eccellente lavoro nella revisione delle sostanze chimiche e dei pesticidi raccomandati per l’inserimento nell’elenco e hanno espresso disappunto perché la maggior parte dei motivi addotti per elencare le sostanze non rientrava nell’ambito della Convenzione di Rotterdam.

La RC COP-10 ha comunque concordato il programma di lavoro per il Compliance Committee di nuova istituzione, definendolo «Un importante organismo sussidiario che riprenderà il suo lavoro il prima possibile e dovrebbe migliorare ulteriormente l’attuazione della Convenzione di Rotterdam».

La decima riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione di Stoccolma (SC COP-10) ha elencato l’acido perfluoroesanosolfonico (PFHxS), i suoi sali e i composti correlati al PFHxS – che hanno un’elevata resistenza all’attrito, al calore e agli agenti chimici – nell’allegato A della Convenzione, e facendo il primo passo per la loro eliminazione. Il PFHxS, i suoi sali e le sostanze correlate sono ampiamente utilizzati per produrre schiuma antincendio, tappeti e pentole antiaderenti. È stato scoperto che influenzano il sistema nervoso umano, lo sviluppo del cervello e l’ormone tiroideo.

Inoltre, basandosi sull’esperienza positiva ai sensi della convenzione di Basilea, che definisce un processo simile, è stata messa in atto una procedura affinché le parti forniscano informazioni su base volontaria sui casi di commercio che si verificano in violazione della convenzione di Stoccolma,.

La SC COP-10 ha anche adottato decisioni su due dei POP iniziali elencati nella Convenzione: PCB e DDT. Sul PCB, la COP SC ha esortato le parti a «Intensificare i propri sforzi attuando immediatamente azioni per eliminarne l’uso nelle apparecchiature entro il 2025 e per ottenere una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di PCB pertinenti entro il 2028». Per il DDT, la COP ha osservato che, «Mentre esiste una continua necessità di DDT per l’irrorazione residua in ambienti interni in contesti specifici per il controllo del vettore della malaria, si presume che l’uso del DDT potrebbe non essere necessario dopo il 2030. Le parti che ancora utilizzano il DDT per il controllo del vettore della malattia sono state invitate a rivedere le loro esigenze, mentre è stata adottata una decisione per avviare un processo consultivo su un possibile piano di eliminazione graduale del DDT».

Dall’8 al 10 giugno, le BRS COP hanno ospitato il Plastics Forum, un evento multi-stakeholder dedicato alla promozione di una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di plastica. Il Plastics Forum, che ha ospitato più di 20 eventi collaterali tenuti su una piattaforma virtuale 3-D, ha segnato l’apice della campagna Plastic is Forever, con un a hackathon, una mostra fotografica e il lancio di una sfida sui social media e uno spettacolo di luminarie sul Palais des Nations di Ginevra. Due dei video promozionali della campagna, con le star di Hollywood Pierce Brosnan e suo figlio Paris e il tennista professionista Dominic Thiem sono stati proiettati durante la plenaria di chiusura delle BRS COP.

L’Unep conclude: «Le tre riunioni della conferenza hanno rafforzato il mandato per la cooperazione internazionale con altre organizzazioni, inclusa la Convenzione di Minamata sul mercurio, a sostegno delle risoluzioni recentemente adottate dall’ United Nations Environment Assembly per forgiare un nuovo accordo internazionale giuridicamente vincolante per porre fine all’inquinamento da plastica e istituire un science policy panel per contribuire ulteriormente alla sana gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti e prevenire l’inquinamento».

Le COP BRS 2023 si terranno nel maggio 2023 alle Bahamas.