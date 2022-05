Alia avvia la nuova campagna di disinfestazione, ma il 70% dei focolai è in zone private

Contro le zanzare arriva a Firenze l’app Mosquito alert

Del Re: «I dati saranno riversati su mappa e utilizzati per individuare l’arrivo di nuove specie e tarare gli interventi di contenimento»

[16 Maggio 2022]

Il gestore unico dei servizi d’igiene urbana nell’Ato Toscana centro, la partecipata pubblica Alia, ha riavviato le operazioni di disinfestazione per limitare la presenza di zanzare nelle aree pubbliche comunali.

Le attività di Alia in tal senso andranno avanti fino a settembre/ottobre e potranno essere integrate sulla base delle condizioni meteo: tuttavia il 70% dei focolai sul territorio urbano si trova in zone private, non raggiungibili dal servizio, per questo è indispensabile la collaborazione dei cittadini.

«Dai prossimi giorni – spiega l’assessore fiorentino all’Ambiente, Cecilia Del Re – sarà possibile scaricare e utilizzare a Firenze la app ‘Mosquito alert’, realizzata dall’Università Sapienza di Roma. Grazie all’accordo con il Comune di Firenze, infatti, i cittadini potranno segnalare la presenza di zanzare inviando una foto dell’insetto o della puntura. I dati saranno riversati su mappa e utilizzati per individuare l’arrivo di nuove specie e tarare gli interventi di contenimento. Attraverso la app sarà inoltre possibile sensibilizzare, formare e informare la cittadinanza sul problema delle zanzare; acquisire mappe spaziali e temporali del fastidio umano percepito; focalizzare gli interventi di disinfestazione larvicidi e adulticidi, se e quando necessari a seconda delle segnalazioni».

Nel frattempo, nel rispetto dell’ordinanza del 5 maggio scorso, Alia e Comune di Firenze raccomandano di eliminare le raccolte d’acqua anche minime (sottovasi, contenitori abbandonati, bidoni) o di trattare con prodotti antilarvali i ristagni ineliminabili (in particolare caditoie e pozzetti di cortili, garage e piazzali interni), in modo da evitare di vanificare le azioni di controllo realizzate a pochi metri di distanza in area pubblica.