Cammin Pulendo… nell’alveo dell’Arno: si parte da Firenze

Il 25 settembre il primo appuntamento per contribuire a riportare il nostro fiume sempre più al centro dell’attenzione e della cura di tutti

[23 Settembre 2021]

Una passeggiata per pulire l’alveo dell’Arno e restituirne così alla città bellezza e decoro. L’appuntamento è sabato 25 settembre, dalle 15,30 in poi, l’iniziativa si chiama proprio “Cammin Pulendo… nell’alveo dell’Arno”, consiste in una micropulizia dell’alveo del fiume tra Ponte Vespucci, Ponte delle Cascine e Giardini di Santa Rosa.

Si tratta di un’iniziativa promossa la Fondazione Angeli del Bello, assieme a Comune di Firenze, Quartiere 4, Alia Servizi Ambientali, Anla onlus (Associazione nazionale lavoratori italiani), Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, Ufficio scolastico regionale.

«Quello del 25 è per noi il primo appuntamento con i “sabati del decoro”, momenti che organizzeremo anche negli altri comuni gestiti, che hanno l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e visitatori – spiega il presidente di Alia, Nicola Ciolini – Siamo convinti che la partecipazione attiva, “del fare”, responsabilizzi maggiormente tutti al mantenimento del decoro e della tutela della bellezza dei territori, oltre ad agevolarne la conoscenza. Il progetto, dopo Firenze, coinvolgerà anche le città di Empoli, Pistoia e Prato, individuando nei giovani “cittadini di domani” il proprio target di riferimento privilegiato».

Si tratta di «un’iniziativa che mette insieme cittadini, enti e associazioni impegnati a vari livelli nella difesa dell’ambiente e nella promozione di una cultura ecologica sempre più viva. Un modo per contribuire a riportare il nostro fiume sempre più al centro dell’attenzione e della cura di tutti, con un messaggio di rispetto del territorio e di diffusione di buone pratiche ambientali», conclude l’assessore all’Ambiente, Cecilia Del Re.