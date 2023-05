All’Isola d’Elba le olimpiadi del riciclaggio

200 bambini In gara con attività didattiche e giochi al termine di un percorso durato un anno scolastico

[23 Maggio 2023]

Il 26 maggio, a partire dalla 9,30, più di 200 bambini di 12 classi delle scuole primarie dei 7 Comuni dell’Isola d’Elba parteciperanno a Portoferraio alla manifestazione conclusiva delle Olimpiadi del Riciclaggio si sfideranno in una serie di giochi e di attività ludico-didattiche per aggiudicarsi il titolo di campioni delle Olimpiadi del Riciclaggio 2023.

La manifestazione è l’atto conclusivo del percorso del progetto di educazione ambientale “Olimpiadi del Riciclaggio” proposto da Elbana servizi ambientali (Esa) per questo anno scolastico 2022/23. Un progetto al quale hanno aderito 42 classi delle scuole primarie e secondarie inferiori dell’Isola dell’Elba, che sono state chiamate ad approfondire i temi legati non solo alle raccolte differenziate e del riciclaggio, ma più in generale all’uso corretto delle risorse, del risparmio e del riuso. Complessivamente sono stati 750 i bambini e i ragazzi coinvolti quest’anno nel progetto. Le 12 classi finaliste sono state selezionate da un’apposita giuria a seguito dell’esame dei video e dei filmati che le scuole sono state chiamate a realizzare sui temi del progetto, il cui obiettivo è diffondere la conoscenza e la consapevolezza di corretti comportamenti ambientali.

La consigliera delegata alla comunicazione di Esa, Brunella Brighetti, sottolinea che «Il progetto ha raccolto anche quest’anno un’accoglienza estremamente positiva da parte delle scuole. Attorno ad esso Esa ha raccolto importanti istituzioni del territorio, primo fra tutti il Parco dell’Arcipelago Toscano, che ha messo a disposizione le proprie guide ambientali per gli interventi nelle scuole, e anche significative realtà economiche, unite dalla consapevolezza dell’importanza dell’educazione ambientale».