A Scapigliato aumenta ancora il rendimento di captazione del biogas

Più energia da fonte rinnovabile e sempre meno emissioni in atmosfera

[22 Maggio 2023]

Secondo i risultati di due campagne di monitoraggio ambientale condotte da Scapigliato avvalendosi di professionisti esterni accreditati, «Grazie alle azioni gestionali ed agli investimenti messi in campo da Scapigliato, continua a crescere la captazione del biogas, prodotto naturalmente dalla presenza della frazione biodegradabile dei rifiuti conferiti all’impianto di smaltimento, permettendo così di mettere a disposizione del territorio una maggiore quantità di energia da fonte rinnovabile e migliorando allo stesso tempo sensibilmente la qualità dell’aria».

Grazie alla stazione di monitoraggio installata due anni fa all’interno del Polo impiantistico, in grado di rilevare la qualità dell’aria, la prima campagna ha analizzato i valori raccolti “in continuo” nel secondo semestre del 2022. A Scapigliato spiegano che «Mediante tale strumento è possibile monitorare le eventuali diffusioni di biogas, che se disperso in atmosfera avrebbe effetti negativi sul clima, motivo per cui a Scapigliato viene captato da un sistema di oltre 300 pozzi di aspirazione, per poi essere trasformato in energia elettrica».

Dall’analisi di oltre 4mila dati, è emersa un’ottima qualità dell’aria: «Tutti i valori giornalieri sono ampiamente inferiori ai livelli di guardia indicati dalla normativa e dalle linee guida di settore».

Anche la seconda campagna di monitoraggio, riguardante la quantificazione delle emissioni diffuse provenienti dai corpi dell’impianto di smaltimento, condotta a gennaio, ha evidenziato dei risultati molto positivi: «L’efficienza di captazione del biogas, ovvero il rapporto tra il biogas prodotto e quello captato, è cresciuta fino ad arrivare rispettivamente ad oltre il 90% nei due lotti in cui i conferimenti sono ormai cessati. Al contempo, rispetto al monitoraggio condotto la scorsa estate, è emersa una significativa riduzione delle emissioni anche nel lotto dell’impianto di smaltimento ancora in coltivazione, grazie alle opere di copertura temporanea prontamente realizzate da Scapigliato».

Il presidente di Scapigliato, Marco Colatarci, ha concluso: «Il biogas estratto dal corpo dei rifiuti viene inviato all’impianto di cogenerazione, che trasforma il metano in energia elettrica che è poi immessa in rete e distribuita al territorio a tariffe agevolate grazie al progetto “Scapigliato Energia”. L’incremento della capacità di captazione del biogas, nonché la possibilità, attraverso l’implementazione di sistemi tecnologici, di estrarre un biogas di qualità migliore, ovvero contenente più metano, ci permette di aumentare la produzione di energia dai rifiuti, massimizzando la condivisione col territorio dei benefici legati all’economia circolare. Obiettivo finale, che stiamo perseguendo con investimenti per circa 90 milioni di euro, rimane ricavare sempre più materia ed energia dai rifiuti, minimizzando il ricorso allo smaltimento a favore di una gestione sostenibile dei rifiuti».