A “riciclare” gli alberi di Natale ci pensano gli animali dello Zoo di Berlino

Per gli animali pranzo e giochi solo con alberi di Natale invenduti non trattati

[30 Dicembre 2021]

Si tratta di un appuntamento che è ormai diventato una tradizione: dopo Natale gli animali ospitati nello ZOO Berlin possono godere di un cambiamento speciale a base di abeti che non sono stati utilizzati per fare alberi di Natale e che, a seconda della taglia degli animali, vengono utilizzati come cibo, stuzzicadenti, spazzole per grattarsi la schiena o sparring partner.

Allo zoo della capitale tedesca sottolineano che «Gli animali stanno dimostrando creatività nell’util.izzo di legno e aghi. La forma insolita, l’odore interessante e la sensazione frizzante sulla lingua creano una festa completamente diversa, una festa di sensi. Per gli elefanti, gli alberi spinosi una volta all’anno sono anche un’insolita variante del cibo».

Allo Zoo Berlin ci tengono a precisare che «In questa rara festa, tradizionalmente, usiamo solo gli alberi di Natale non trattati non venduti di alcuni commercianti. Solo così possiamo garantire che gli alberi siano qualitativamente sicuri e quindi adatti ai nostri animali».

Insomma, un pranzo di Natale in ritardo, banchettando con alberi di Natale invenduti che viene visto anche come un modo per ridurre al minimo gli sprechi e aiutare gli zoo che sono stati colpiti finanziariamente dalla pandemia di Covid-19.