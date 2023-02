6 incontri per capire come funziona l’Elba: si comincia dai rifiuti il 20 febbraio

Gli appuntamenti all’aula Vede Blu di Mola

[15 Febbraio 2023]

Spesso sui social media circolano fake news, “sentito dire”, convinzioni errate su come funzionano (o non funzionano) le cose all’Elba, su quali siano i compiti degli Enti che gestiscono servizi e territorio e quali le leggi che li regolano, quali obiettivi abbiano e fino a dove arrivano o si fermano le loro competenze territoriali.

Per questo Legambiente Arcipelago Toscano ha deciso di realizzare il ciclo di incontri tematici “Com’è – Come funziona” ospitati dall’Area Verde Blu “Giovanna Neri” della Zona Umida di Mola (lato Capoliveri) che si occuperanno del ciclo dei rifiuti e dell’acqua, del Parco Nazionale, dei Piani Strutturali, delle Comunità energetiche rinnovabili e dell’Area marina protetta. A questi “incontri informativi aperti” parteciperanno esperti elbani e nazionali e serviranno a capire come vengono gestiti servizi ed Enti territoriali e il perché di ritardi o non applicazione di normative.

Si comincia il 20 febbraio, dalle ore 17,30 alle ore 19,30, con il ciclo dei rifiuti all’Isola d’Elba, per incrementare la consapevolezza dei soci di Legambiente e dei cittadini che vorranno partecipare, rispondendo a domande come: funziona il porta a porta? Dove finisce la raccolta differenziata? Perché non tutti i Comuni elbani fanno parte di Esa? Cosa si sta facendo con le discariche abusive? Quali sono i reali compiti di Esa rispetto a tutto questo?

A rispondere a queste e ad altre domande è a chiarire altri aspetti saranno: Francesco Gentili (presidene Esa), Massimo Diversi (Direttore), Ing. Fabio Pilo’ (Direttore tecnico), Brunella Brighetti (Consigliera del CDA).

Attività valida per i PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento

Tutti sono invitati a partecipare

Info: legambientearcipelago@gmail.com – 3398801478