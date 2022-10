Ri-conoscere l’ambiente, per parlare di ambiente con tutti e a tutti

Dal 6 all’8 ottobre le iniziative di Sienambiente. Il primo appuntamento con E-talk, la diretta per le scuole

[6 Ottobre 2022]

Da oggi fino a sabato torna Ri-conoscere l’ambiente e la nona edizione della manifestazione organizzata da Sienambiente in collaborazione con Sei Toscana vuole come al solito parlare di economia circolare e sostenibilità ambientale a tutti e con tutti: studenti, scienziati, scrittori, sportivi e imprenditori.

Il festival promosso si sviluppa in un mix di eventi digitali e in presenza dislocati sul territorio provinciale, tra Siena, Poggibonsi e Castelnuovo Berardenga è stato presentato oggi in una conferenza stampa tenuta nella Casa dell’Ambiente.

Ad aprire la manifestazione la diretta on line di E-talk, un nuovo ed entusiasmante appuntamento in compagnia del cant-attore toscano Lorenzo Baglioni realizzato in collaborazione con Straligut teatro. Nel corso della diretta verrà presentata la piattaforma digitale sienambientetour.it ideata per far conoscere alle scuole della provincia di Siena ciò che avviene dopo la raccolta differenziata.

Claudio Passiatore, responsabile comunicazione di Sienambiente, sottolinea che «Per gli studenti ci sono grandi novità all’orizzonte grazie alla seconda edizione del Campionato tra classi. Un’occasione per misurare le conoscenze degli alunni in campo ambientale in un percorso che non si ferma alla tre giorni ma che andrà avanti per tutto l’anno accademico con tanti premi per tutti i partecipanti. Chiuso Ri-conoscere l’ambiente, proseguiremo questo cammino mettendo on line a partire da gennaio delle dirette sui temi del riciclo, dell’economia circolare e delle buone pratiche fino all’evento finale in presenza nella nostra sede».

Il cant-attore Lorenzo Baglioni ha spiegato così il suo impegno e il suo contributo. «Collaborare in questo progetto mi ha divertito molto perché grazie agli amici di Sienambiente ho potuto mettere a diposizione dei ragazzi e dei docenti il mio lavoro e la mia sensibilità ambientale. Nel corso della diretta risponderò alle domande degli studenti e canterò le mie canzoni dedicate alla sostenibilità ambientale, un modo leggero per portare contenuti molto importanti per le giovani generazioni».

L’appuntamento per venerdì 7 ottobre, alle ore 10, su RiciclaTv e sui canali social di Sienambiente, è con il digital talk “Inside recycle: il contributo di una corretta gestione dei rifiuti per uscire dalla crisi energetica”, durante il quale saranno affrontate tematiche dello sviluppo sostenibile e della transizione ecologica, con una particolare attenzione alla gestione dei rifiuti e al riciclo. Gli impianti di gestione rifiuti possono dare un contributo positivo in questa difficile fase di approvvigionamento di energia elettrica? Proveranno a rispondere a questa domanda in un dibattito che si preannuncia acceso e ricco di suggestioni, esperti, rappresentanti di aziende e associazioni di categoria, da Confindustria ai Verdi passando per la case history di Sienambiente. Con punti di vista e idee diverse sulla strategia da adottare, si confronteranno sul tema: Alessandro Fabbrini, presidente Sienambiente e Sei Toscana; Gianni Silvestrini, saggista e ricercatore; Angelo Bonelli, portavoce Europa Verde; Marco Ravazzolo, Confindustria. A moderare l’incontro digitale, Emanuele Bompan, direttore di Materia Rinnovabile.

Sabato pomeriggio, l’evento di sposta a Poggibonsi, nella sala Set del teatro Politeama, con la presentazione del libro di Nicola Nurra, “Plasticene, l’epoca che riscrive la nostra storia sulla Terra”. Chiude la rassegna Stefano Massini e il suo emozionante L’Alfabeto delle emozioni, al teatro Politeama, in una serata che si preannuncia emozionante e ricca di suggestioni.

Tra le iniziative sportive e di solidarietà, oltre all’attività di plogging organizzata in collaborazione con Sei Toscana nell’ambito della Walking Francigena Ultramarathon, dopo due anni di stop a causa del Covid, torna la Siena Ecorun, l’attività podistica non competitiva che coniuga la passione per la corsa con la possibilità di attraversare gli angoli meno conosciuti e accessibili della città. L’edizione 2022, è dedicata a Marco Santucci, giovane runners della Mens San Runner scomparso di recente a causa di una malattia incurabile. In ricordo di Santucci sarà possibile fare una donazione alla Pubblica Assistenza della Montagnola senese.

Per consultare il programma completo dell’iniziativa www.riconoscerelambiente.it.