Prorogata l’allerta meteo gialla in Toscana, venti fino a 100km/h sulla costa

Confermato inoltre il codice giallo per neve, valido fino alla mezzanotte di oggi

[19 Gennaio 2024]

La Sala operativa unificata della Protezione civile toscana (Soup) ha diramato una nuova allerta meteo di codice giallo, per vento e neve.

Il codice giallo per vento ha validità dalle ore 20 di oggi e per tutta la giornata del 20 gennaio, interessando l’intera zona centro meridionale, inclusa la costa; al momento si registrano raffiche fino a 100km/h sulla costa, con 60-70km/h in pianura, e anche domani il vento riguarderà Appennino e alto Mugello, Arcipelago, il tratto di costa tra Livorno e Piombino e i rilievi collinari centro meridionali.

Come aggiungono dalla Giunta toscana è inoltre confermato il codice giallo per neve, valido dalle ore 14 fino alla mezzanotte di oggi su Valle del Reno e Alto Mugello: previste precipitazioni nevose con quota in rapido abbassamento fino ai 300 metri.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo