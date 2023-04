Pnrr, via libera a 75 “progetti faro” per il riciclo della plastica

«Il ministero dell’Ambiente finanzia con 115 milioni di euro 75 nuovi progetti di realizzazione di impianti di riciclo dei rifiuti plastici, compresi quelli recuperati dal mare»

[28 Aprile 2023]

Col decreto dipartimentale 184, pubblicato oggi, il ministero dell’Ambiente ha pubblicato la lista aggiornata dai soggetti beneficiari delle risorse Pnrr dedicate ai “progetti faro” per il riciclo dei rifiuti in plastica “attraverso riciclo meccanico, chimico, Plastic Hubs”.

Come dettagliano dal dicastero, attraverso il decreto si finanziano «con 115 milioni di euro settantacinque nuovi progetti di realizzazione di impianti di riciclo dei rifiuti plastici, compresi quelli recuperati dal mare».

Il provvedimento, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, estende la platea dei beneficiari già individuati dal precedente decreto grazie alla rimodulazione delle risorse non utilizzate per altre linee.

«L’investimento del Pnrr – dichiara il ministro Pichetto – ci dà la possibilità di far crescere nel Paese una filiera dell’innovazione sul dirimente problema della gestione dei rifiuti plastici».