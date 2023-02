Siglato l’accordo con Enel X per installazione e gestione di un impianto fotovoltaico da 1,3 MW

Pisa, la centrale Tim “La Figuretta” sarà alimentata da energia rinnovabile

Raggi: «L’innovazione e la digitalizzazione a servizio dell’efficienza energetica costituiscono elementi strategici»

[20 Febbraio 2023]

Nella centrale telefonica Tim di Pisa ‘La Figuretta’ sorgerà un nuovo impianto fotovoltaico. L’impianto avrà una potenza installata di 1,3 MW e sarà gestito per 12 anni da Enel X: le due società hanno appena siglato un accordo per la sua installazione.

Si tratta di un intervento sia a beneficio del clima che per il contenimento dei costi economici: l’energia rinnovabile prodotta dall’impianto fotovoltaico sarà infatti sarà assorbita in autoconsumo al 100% dalla centrale de La Figuretta, contribuendo a rendere la propria struttura più sostenibile.

L’energia rinnovabile prodotta dall’impianto di Pisa “La Figuretta” equivale infatti a quella necessaria ad alimentare un paese di circa 600 nuclei familiari.

«Dobbiamo consumare meno e usare energia rinnovabile – dichiara Maria Enrica Danese per Tim, rimarcando come il gruppo sia impegnato a raggiungere la carbon neutrality entro il 2030 – È un cambiamento che vogliamo mettere in atto prima di tutto per migliorare il nostro impatto ambientale di azienda fortemente energivora ma anche per dare un esempio concreto e stimolare le azioni di tutti».

Anche la transizione digitale, come ogni altra impresa umana, non è infatti a “impatto zero” sull’ambiente e necessita di precise politiche industriali per avanzare con sostenibilità, rendendo progressivamente più efficiente e “rinnovabile” l’infrastruttura fisica che sorregge l’ecosistema digitale.

«L’innovazione e la digitalizzazione a servizio dell’efficienza energetica costituiscono elementi strategici della nostra azione – conferma Augusto Raggi, responsabile Enel X Italia – per accelerare il percorso di elettrificazione dei consumi con benefici per l’ambiente e per l’economia italiana».