Oro verde e neocolonialismo nella la foresta pluviale del Congo

Una domanda da un miliardo di dollari agli ambasciatori Ue in RDC e ai donatori internazionali

[28 Ottobre 2021]

Sull’orlo di un’emergenza ambientale senza precedenti, gli ambasciatori dell’Ue nella Repubblica democratica del Congo (RDC) si sono riuniti all’inizio di questo mese per una lussuosa crociera fluviale ospitata dalla ministro dell’ambiente del Paese, Eve Bazaiba.

Molti di loro rappresentano i Paesi donatori della Central African Forest Initiative (CAFI), nella fase finale dei negoziati per un programma decennale di protezione delle foreste della Repubblica Democratica del Congo stimato per un valore di 1 miliardo di dollari. Il ministro li sta ospitando e li fa mangiare bene per premere per quella che è la sua massima priorità: la revoca del divieto del 2002 sull’assegnazione di nuove concessioni di disboscamento.

La decisione di revocare il divieto è stata approvata lo scorso luglio dal Consiglio dei ministri, presieduto dal presidente Félix Tshisekedi, ma il decreto attuativo deve ancora essere firmato. Ad aprile, al Leaders Summit on Climate di Joe Biden, il presidente del Congo si era impegnato a fermare la deforestazione e ad aumentare la copertura forestale dell’8%.

La ministro Bazaiba ha risposto a una lettera di gruppi locali e internazionali per l’ambiente e i diritti umani dicendo che non ha lezioni da prendere dalle ONG. Definisce le critiche alla revoca della moratoria “oltre l’audacia per il XXI secolo”; il ministero etichetta i critici come “i beneficiari degli imperialisti”.

La revoca della moratoria potrebbe aprire al disboscamentocirca 70 milioni di ettari – un’area grande più o meno quanto la Francia – e il suo impatto sarebbe catastrofico. Con o senza un’etichetta di “sostenibilità“, il disboscamento del bacino del Congo è un incubo per lo stato di diritto e una minaccia costante per le popolazioni locali.

Per milioni di persone che dipendono dalla foresta per il proprio sostentamento, compresi i popoli indigeni, venderla alle multinazionali ha significato land grab, sfollamento e indigenza. E abbattere la foresta pluviale probabilmente significherà meno pioggia.

Si stima che la foresta del bacino del Congo contribuisca a più della metà delle precipitazioni annuali nell’Africa subsahariana, un’area che sta già affrontando una pletora di siccità e ondate di caldo estremo.

Una delle cose che gli ambasciatori dell’Ue dovrebbero ricordare alla ministro che li sta prendendo in giro è che nessuno sembra sapere esattamente chi siano queste multinazionali.

Quasi 6 mesi dopo il lancio di una revisione legale delle licenze di disboscamento finanziata dall’Ue, il revisore capo ha riferito questo mese che il suo team non è ancora stato in grado di mettere insieme un elenco di titoli… Non ha ancora intravisto un “cosiddetto elenco esistente”; quello che c’è è “molto incompleto”. Ève Bazaiba si è presa del tempo per firmare l’ordine di missione del team, fino a due mesi dopo l’intervento dell’ambasciatore Ue.

Oltre 40 ONG congolesi e internazionali sono ancora in attesa di una risposta alla loro lettera del 23 settembre ai donatori, a<che avvertiva dell’imminente catastrofe.

Nella lettera è stato detto loro che la revoca della moratoria nella Repubblica Democratica del Congo, sede di circa il 60% della foresta del bacino del Congo, avrebbe rimosso gli ultimi brandelli di credibilità dalla COP15 sulla biodiversità a Kunming e dalla COP26 sul clima a Glasgow .

La foresta del bacino del Congo ha più di 600 specie di alberi e 10.000 specie animali, tra cui elefanti di foresta, gorilla di pianura, bonobo e okapi. Si stima che la sua vegetazione contenga tra 25 e 30 miliardi di tonnellate di carbonio, equivalenti a circa 4 anni di emissioni antropogeniche globali di CO2. L’aumento del disboscamento potrebbe significare un rischio maggiore di un’altra pandemia .

Come ne escono i donatori? Hanno davvero la minima idea di quale sia l’attuale scena del disboscamento in Congo?

Nel corso degli anni, un ministro dopo l’altro ha violato la moratoria, gratificando militari di alto livello – incluso un generale dell’esercito soggetto alle sanzioni dell’Ue e degli Stati Uniti per violazioni dei diritti umani – e altri fortunati disboscatori .

Il predecessore di Bazaiba, Claude Nyamugabo, sta affrontando un procedimento legale da parte delle organizzazioni della società civile congolese per il trasferimento di 2 milioni di ettari di concessioni illegalmente assegnate a società di facciata cinesi.

Ma l’esempio di gran lunga più surreale di ciò che significherebbe la revoca della moratoria è l’assegnazione, lo scorso anno, di 6 cosiddette concessioni di “conservazione”, che coprono un’area grande la metà del Belgio, a una società chiamata Tradelink.

L’unico azionista della compagnia che un’indagine di Greenpeace Africa è stata in grado di identificare è Aleksandar Voukovitch, un espatriato belga che ha fatto carriera nel settore minerario, petrolifero e del legname. Sembrerebbe non avere esperienza nella conservazione, e ancor meno nel campo della tutela dei diritti forestali.

A settembre, la ministro ha ignorato il termine di legge per rispondere a un reclamo amministrativo che chiedeva la risoluzione dei suoi contratti.

L’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, ICCN, ha confermato che sono stati assegnati illegalmente, a sua insaputa. Anche il governatore della provincia di Tshuapa ha chiesto la loro cancellazione.

La stessa ministero che accusa le ONG nazionali e internazionali di essere tirapiedi degli imperialisti è rimasta in silenzio su quella che è probabilmente la più grande cessione di territorio dall’indipendenza agli interessi belgi.

Infine, a più di un anno dall’aggiudicazione dei contratti Tradelink – e, per pura coincidenza, due settimane prima della COP26 – il presidente Tshisekedi ne ha disposto la sospensione, così come quella di tutte le altre concessioni forestali “dubbie”.

Meglio tardi che mai, ma sembrerebbe che l’improvviso interesse per un buon “governo forestale” possa semplicemente essere inteso a rassicurare i donatori che la moratoria ora può essere abbandonata in sicurezza. Non c’è ancora nessun segno dell’apertura di un’indagine legale per determinare le responsabilità delle varie parti.

I donatori stanno per dare il via libera alla revoca della moratoria proprio mentre parliamo? Il contribuente dell’Ue finanzierà un liberi tutti per le multinazionali dell’Ue e cinesi? Ora è il momento per i croceristi del weekend fluviale di prendere una posizione, una posizione pubblica.

Ma la domanda da un miliardo di dollari non è se i governi stranieri sosterranno tacitamente tutto quanto sopra o semplicemente lasceranno perdere. C’è un percorso di gran lunga migliore per gli investimenti anche per CAFI e altri donatori.

La forma più efficace e giusta di protezione delle foreste è sostenere i diritti alla terra delle popolazioni indigene e delle comunità locali. Nelle aree designate come concessioni forestali comunitarie, il tasso di deforestazione è significativamente inferiore alla media nazionale e quasi il 50% inferiore a quello delle concessioni forestali.

Le concessioni forestali comunitarie forniscono anche una struttura inclusiva e democratica .

La salute del nostro pianeta richiede di porre fine, piuttosto che riciclarlo all’infinito, al sistema di concessioni coloniali così meravigliosamente incarnato da Tradelink. Il governo della RDC e il CAFI devono estendere la moratoria sul nuovo disboscamento e investire nella protezione dei diritti forestali. Devono finalmente decidere di lasciare la foresta pluviale ai legittimi proprietari indigeni.

Remy Zahiga attivista climatico congolese.

Jennifer Morgan direttrice esecutiva Greenpeace International

Martin Kaiser direttore esecutivo di Greenpeace Deutschland

Questo articolo è stato inizialmente pubblicato il 26 ottobre 2021 da Inter Press Service – IPS nella rubrica Opinion con il titolo “Green Gold: Billion Dollar Question for Congo Rainforest” e poi ripubblicato da numerose testate in tutto il mondo