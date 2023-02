Oltre 40 scosse di terremoto a Siena, controlli in corso sugli edifici

Giani: «Stiamo monitorando costantemente la situazione, così come fatto tutta la notte»

[9 Febbraio 2023]

Con ancora negli occhi e nel cuore le immagini che arrivano dalla Turchia, dove la sequenza sismica iniziata con una scossa di magnitudo 7,8 ha già mietuto oltre 17mila vite, anche stanotte Siena è stata colpita dal terremoto: magnitudo 3,5, cui sta seguendo uno sciame sismico in cui ad ora si contano oltre 40 scosse registrate.

«Stiamo monitorando costantemente la situazione, così come fatto tutta la notte, dalla prima scossa – spiega il presidente della Regione, Eugenio Giani – Ringrazio le donne e gli uomini della protezione civile regionale e del volontariato, sempre in prima linea quando si tratta di fornire soccorso nelle criticità».

La Sala operativa della Protezione civile si è immediatamente attivata, per effettuare controlli e fornire assistenza alle persone impaurite uscite nelle strade e nelle piazze. Sono stati circa 50 i volontari che nella notte hanno distribuito coperte e bevande calde a chi si era ritrovato in cinque punti strategici della città, concordati con la Prefettura.

A Siena oggi tutte le scuole di ogni ordine e grado, Università comprese, sono state chiuse, mentre i tecnici stanno procedendo nelle verifiche agli edifici, sia sugli edifici pubblici che su quelli privati per i quali è stato richiesto. Ad ora non risultano danni significativi.

Comune, Provincia e Prefettura di Siena confermano che nell’immediato non sono stati registrati feriti, non sono emersi danni alle infrastrutture viarie e ferroviarie e di telecomunicazione, alle reti di distribuzione dei pubblici servizi e alle strutture sanitarie.

Sono attivati i numeri di telefono 0577 292535 e 292536 per informazioni circa la gestione dell’evento – e diramate raccomandazioni sul come comportarsi in caso di terremoto –, anche se si raccomanda l’utilizzo di queste linee per reali e comprovate esigenze, in modo da non occupare inutilmente le linee stesse.