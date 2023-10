Ingv, dalle 22.08 di ieri notte sono circa 30 le scosse nell’area

Nuovo sciame sismico in corso ai Campi Flegrei, registrato terremoto di magnitudo 4.0

Ancora scuole chiuse a Pozzuoli, il sindaco: «Stiamo monitorando il territorio e siamo operativi con i tecnici per rispondere alle segnalazioni»

[3 Ottobre 2023]

A partire da ieri notte è iniziato un nuovo sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, dove l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato circa 30 scosse a partire dalle 22:08, quando si è verificato il terremoto più intenso (magnitudo Md 4.0) ad una profondità di 3 km.

«L’attività sismica prosegue e proseguirà – spiega all’Ansa il direttore dell’Osservatorio vesuviano, Mauro Di Vito – Su questo nessun dubbio. Il sollevamento del suolo continuerà. La difese da adottare consistono nei comportamenti corretti da tenere. Bisogna gestire la paura e fare tutte le verifiche del caso agli edifici. I terremoti non sono prevedibili ma posso assicurare che si sta facendo di tutto per mitigare gli effetti del sisma».

Nel frattempo il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha disposto per oggi una nuova giornata di chiusura delle scuole – pubbliche e private, di ogni ordine e grado – per consentire i controlli agli edifici da parte dei tecnici.

«Voglio rassicurarvi – dichiara il sindaco – stiamo rispondendo prontamente a tutte le segnalazioni. Le nostre squadre di tecnici, da questa notte, stanno monitorando costantemente la situazione. Ogni segnalazione è oggetto di attenta valutazione e stiamo lavorando instancabilmente per mantenere la calma e la tranquillità nella nostra comunità. Segnalateci qualsiasi situazione, ogni vostra segnalazione è fondamentale per la nostra capacità di reagire prontamente ed efficacemente. Sappiate che siamo uniti in questo momento e che faremo tutto il possibile per garantire la vostra sicurezza. La collaborazione tra noi è essenziale».