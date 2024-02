Nel nord-ovest della Toscana torna l’allerta meteo gialla

Rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, con validità dalle 20 di venerdì fino a tutta la giornata di sabato

[9 Febbraio 2024]

La Sala operativa unificata della Protezione civile toscana (Soup) ha diramato una nuova allerta meteo, di codice giallo, per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore.

Interesserà le aree di nord-ovest della regione, dalle 20 di stasera fino a tutta la giornata di domani. Risulta infatti una perturbazione atlantica, con precipitazioni in avvicinamento alla Toscana già nelle prossime ore.

Come spiegano dalla Giunta regionale, le piogge interesseranno inizialmente le zone nord-occidentali, per poi estendersi al resto della regione dal pomeriggio e in particolare in serata.

Una temporanea attenuazione è prevista nella notte e nelle prime ore del mattino di sabato, poi nuova intensificazione nel pomeriggio-sera, con piogge più insistenti e abbondanti sulle zone nord-occidentali, in particolare sui rilievi.