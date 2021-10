Viaggiare in treno: rapido, ecologico e conveniente

[25 Ottobre 2021]

Che si tratti di coprire brevi o lunghe distanze, l’impatto ambientale dei mezzi di trasporto può essere notevole. È per questo che un numero sempre maggiore di viaggiatori sceglie di orientarsi su soluzioni più green e consapevoli.

Mezzi di trasporto: qual è il più ecologico?

Con soli 0,044 kg di CO2 per km percorso, è il treno a conquistare il podio di mezzo più sostenibile. Leggermente superiori sono le emissioni di CO2 generate dagli autobus, pari a 0,069 kg/km. Seguono l’auto, con una media di 0,118 kg/km, e l’aereo (0,140 kg/km).

Numerosi sono i tool con cui poter calcolare le emissioni prodotte dai voli aerei, per potersi rendere conto di quanto pesino i propri spostamenti sul clima.

Treno o aereo: tempistiche ed emissioni a confronto

Viaggiare in treno non è solo più ecologico; in molti casi, è anche la soluzione più rapida. Vediamo nel dettaglio alcune delle tratte più importanti in Italia e in Europa:

L’alta velocità copre il tragitto Milano-Roma in sole 2 ore e 49 minuti, contro le 3 ore e 55 minuti dell’aereo, tenendo conto dello spostamento dal centro città all’aeroporto e delle tempistiche per il check-in. Anche il risparmio di CO2 è notevole: se le emissioni del viaggio su rotaie sono di 40 kg, quelle del volo raggiungono i 120 kg.

in sole 2 ore e 49 minuti, contro le 3 ore e 55 minuti dell’aereo, tenendo conto dello spostamento dal centro città all’aeroporto e delle tempistiche per il check-in. Anche il risparmio di CO2 è notevole: se le emissioni del viaggio su rotaie sono di 40 kg, quelle del volo raggiungono i 120 kg. Da Firenze si arriva a Roma in 1 ora e 35 minuti, generando 18 kg di CO2. In aereo, occorrono 3 ore e 10 minuti e una produzione di 39 kg di CO2.

si arriva a in 1 ora e 35 minuti, generando 18 kg di CO2. In aereo, occorrono 3 ore e 10 minuti e una produzione di 39 kg di CO2. La tratta Bologna-Napoli è percorribile in treno in appena 3 ore, con un risparmio di 15 minuti rispetto all’aereo e una riduzione di 88 kg di CO2 (25 kg contro 113 kg).

Per il collegamento Torino-Parigi , il treno è leggermente meno veloce, in quanto occorrono 5 ore e 40 minuti contro le 4 ore e 44 minuti dell’aereo; tuttavia, il risparmio di CO2 è significativo: le emissioni per il viaggio su rotaie sono di 37 kg, meno di un quarto rispetto al volo (166 kg).

, il treno è leggermente meno veloce, in quanto occorrono 5 ore e 40 minuti contro le 4 ore e 44 minuti dell’aereo; tuttavia, il risparmio di CO2 è significativo: le emissioni per il viaggio su rotaie sono di 37 kg, meno di un quarto rispetto al volo (166 kg). Per spostarsi da Parigi a Londra , il treno è il mezzo più veloce. Passando per il tunnel della Manica, si raggiunge la capitale inglese in 2 ore e 16 minuti, risparmiando ben 3 ore e 24 minuti di viaggio e 32 kg di CO2 rispetto all’aereo (26 kg contro 58 kg).

, il treno è il mezzo più veloce. Passando per il tunnel della Manica, si raggiunge la capitale inglese in 2 ore e 16 minuti, risparmiando ben 3 ore e 24 minuti di viaggio e 32 kg di CO2 rispetto all’aereo (26 kg contro 58 kg). Anche nel caso della tratta Monaco-Francoforte è il treno il mezzo più conveniente: i viaggiatori possono spostarsi tra le due città tedesche in 3 ore e 10 minuti su strada ferrata, generando 22 kg di CO2; in aereo, il viaggio richiede 3 ore e 30 minuti e un’emissione di CO2 pari a 87 kg.

Viaggiare in treno: una soluzione ricca di vantaggi

La riduzione delle emissioni inquinanti è solo uno dei tanti benefici degli spostamenti su rotaie. Scegliere il treno significa anche godere di un maggiore comfort di viaggio. Rispetto ad altri mezzi di trasporto, lo spazio a bordo è maggiore ed è possibile alzarsi e camminare ogni volta che lo si desidera. Si è liberi di sonnecchiare su ampie e comode poltrone, ammirare il paesaggio dal finestrino o gustare uno snack nella carrozza ristorante.

Grazie al servizio Wi-Fi disponibile su molti convogli, si ha inoltre la possibilità di rimanere connessi e di sfruttare il tempo di viaggio per lavorare, visionare film e serie tv o consultare guide turistiche. Chi si sposta per le vacanze, non ha poi vincoli sul numero di bagagli o sul quantitativo di liquidi trasportabili. Un altro vantaggio significativo è l’opportunità di arrivare direttamente in centro città, evitando di rimanere imbottigliati nel traffico e di perdere minuti preziosi nella ricerca di un parcheggio.

In termini di tutela ambientale, non ci sono dubbi: il treno è il mezzo di trasporto più sostenibile. Le emissioni di CO2 del viaggio su rotaie, ma anche il consumo di energia, sono nettamente inferiori agli spostamenti aerei o su gomma. Non solo: su molte tratte italiane ed europee, le tempistiche di percorrenza sono pressoché sovrapponibili, se non addirittura inferiori. Alle precedenti considerazioni si aggiunge il comfort di viaggio, che in treno raggiunge livelli superiori. Spostarsi su strade ferrate è quindi una scelta consapevole, intelligente e conveniente.

(Publiredazionale)