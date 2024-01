Livorno rivoluziona il trasporto pubblico locale, con 500mila km in più all’anno

Salvetti: «Per andare verso una mobilità sostenibile è indispensabile che il servizio sia all'altezza, altrimenti si viene a creare un corto circuito»

[8 Gennaio 2024]

A partire da oggi, a Livorno il trasporto pubblico locale ha una marcia in più: i bus aumenteranno i km percorsi annualmente, passando da una percorrenza di 3.230.186 km a una di 3.747.925. Si tratta di circa 500mila km in più a livello annuo, ovvero un rafforzamento del 15%.

«Per andare verso una mobilità sostenibile è indispensabile che il servizio pubblico locale sia all’altezza, che funzioni bene, altrimenti si viene a creare un corto circuito», osserva nel merito il sindaco Luca Salvetti.

Il ridisegno della rete urbana è stato progettato nell’ambito di una stretta collaborazione tra Amministrazione comunale e Autolinee toscane – il gestore unico del tpl in Toscana – partendo dal Pums della città di Livorno e dal lavoro affidato dal Comune alla società Tages, interamente finanziato con fondi ministeriali.

«Verrà tutto rappresentato su una mappa di servizi che sarà pronta a breve e le linee saranno di colore rosso, blu e verde – argomenta – Tommaso Rosa responsabile Comunicazione marketing e brand di Autolinee toscane – Le vendite dei biglietti nell’ultimo anno hanno registrato una forte rialzo, dal primo agosto 2022 al 30 novembre 2022 si sono avute 20mila transazioni, nello stesso periodo del 2023, nella nuova biglietteria sempre a Largo Duomo, le transazioni sono 29 mila, 9mila in più rispetto allo scorso anno. Un incremento superiore al 30% segno che molti cittadini, oltre ai turisti, usano gli autobus come mezzo di trasporto per spostarsi in città».

Per gestire l’incremento del 15% nei km percorsi dal Tpl, Autolinee toscane, ha annunciato l’assunzione di 14 nuove figure e l’ampliamento dei mezzi di trasporto dedicati a Livorno.

«Tra le novità significative – spiega l’assessora alla Mobilità, Giovanna Cepparello – la nascita del 4 +, ovvero una linea ad alta frequenza che avrà come capolinea via Costanza e servirà il borgo di Magrignano fino ad oggi escluso dal trasporto pubblico. In questo nuovo assetto della mobilità locale abbiamo deciso di intensificare le linee che avevano un numero di passeggeri più alto. Inoltre la nuova linea 5 andrà a toccare il nuovo centro e il centro commerciale del Levante. Finalmente queste zone della città avranno la linea di trasporto fortemente richiesta dai cittadini».

Riportiamo di seguito le principali modifiche in vigore da oggi per il trasporto pubblico locale di Livorno:

L’attuale linea 4, che collega i cimiteri comunali al quartiere di Colline, sarà sostituita dalla nuova linea 4+ ad alta frequenza che raggiungerà il nuovo capolinea di Via Costanza transitando anche da Borgo di Magrignano, che attualmente non è servito dal trasporto pubblico. Le corse aumenteranno e avranno una frequenza di circa 10’ dal lunedì al sabato e 20’ nei giorni festivi. Nuovi percorsi e orari della linea 5 con transito da Parco Levante/Nuovo Centro: L’attuale linea 5 è una circolare con capolinea in V. M.L. King. Per portarla a Parco Levante/Nuovo Centro vengono modificati i percorsi. Il nuovo Capolinea sarà Stazione Marittima/Cinta Esterna e transiterà anche da Parco Levante, toccando i due nuclei abitati presso il Nuovo Centro (Via Primetta Cipolli e Via Giovanni Lazzara). Inoltre, per effettuare queste modifiche vengono eliminati i passaggi dalla zona di Venezia (Via Borra, Solferino e Cinta esterna). Le corse aumenteranno e avranno una frequenza di circa 20’ dal lunedì al sabato e circa 30’ nei giorni festivi. Nuovi percorsi e orari delle linee 8N e 8R: alla luce dei cambiamenti delle linee 4 e 5 (vedi sopra) e al fine di migliorare regolarità e frequenza delle due circolari 8N e 8R se ne modificano percorsi e orari. Vengono quindi eliminate le sovrapposizioni con i nuovi percorsi delle linee 4 e 5 e viene ripristinato un collegamento con la Venezia non più servita dalla linea 5. La nuova Linea 8 non transiterà più da via Gramsci, Viale Marconi e via Calzabigi, ma transiterà da viale Mameli, viale Petrarca e Piazza Damiano Chiesa. Le corse aumenteranno e avranno una frequenza di circa 20’ dal lunedì al sabato e 30’ nei giorni festivi. Nuova Linea estiva costiera: dopo il successo della LINEA 20 nell’estate 2023, la nuova Linea estiva costiera diventa strutturale e prevede una nuova Linea con partenza da Miramare in coincidenza con la ex LAM BLU, la nuova Linea 1+, e arrivo a Chioma. Da qui torna indietro e funzionerà come una circolare. Le corse avranno una frequenza di circa 30’ dal lunedì alla domenica. Le attuali linee Notturne A e B (rinominate 21 e 22) verranno intensificate nei fine settimana invernali (venerdì, sabato e domenica), adeguandosi sostanzialmente al servizio estivo. Servizio Navetta serale per Effetto Venezia: il nuovo servizio si svolgerà durante la manifestazione estiva Effetto Venezia e collegherà i parcheggi di via Masi e del Pala Modì con gli accessi al quartiere Venezia tutte le sere dalle 18,30 alle ore 01,00.

Per quanto riguarda infine la forma, vanno in pensione i vecchi nomi della LAM e i loro colori (Blu, Rossa e Verde) e prendono il loro posto numeri seguiti dal segno +, che indica l’alta frequenza. La LAM BLU diventa quindi la linea 1+ (percorso blu), la LAM ROSSA diventa la linea 2+ (percorso rosso) e la LAM VERDE prevista dal Pums diventa la linea 4+ (percorso verde).

Verranno utilizzati simboli universali che non hanno bisogno di alcuna traduzione e che sono facilmente utilizzabili al di là della lingua parlata e/o scritta.

I numeri infatti sono riconoscibili e comprensibili da tutti, di più facile lettura per chi è affetto da disabilità cognitiva e da chi ha problemi nell’orientarsi in base ai colori (secondo i dati dell’Unione Europea, sono circa il 10% i maschi adulti affetti da daltonismo). I numeri sono un codice condiviso internazionale, utile per i tanti cittadini stranieri che sempre di più scelgono Livorno come meta turistica, ma anche per chi è appena arrivato e sceglie la città grazie alla sua profonda vocazione multiculturale. Un modo quindi per rendere più accessibili i servizi della città. Parallelamente, le linee notturne, attualmente A e B, diventeranno le linee 21 e 22.