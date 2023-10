In un anno oltre 45mila km per Birò, la mobilità elettrica in sharing di Peccioli

Il Comune e Belvedere hanno deciso di proseguire con la sperimentazione del noleggio per cittadini e turisti

[17 Ottobre 2023]

Dopo un anno di sperimentazione, il Comune di Peccioli e Belvedere – la partecipata pubblica che gestisce il polo di trattamento rifiuti di Legoli – hanno deciso di proseguire col progetto di mobilità sostenibile imperniato sui Birò, piccoli veicoli elettrici che possono essere noleggiati da cittadini e turisti.

Il servizio di sharing, realizzato insieme alla società Estrima, è iniziato dodici mesi fa e vede attivo un parco mezzi di 32 Birò: 19 sono stati assegnati gratuitamente ai commercianti locali, mentre la quota rimanente è a disposizione in condivisione sulla piattaforma Birò Share che il Comune offre gratuitamente (per le prime due ore di utilizzo) ai cittadini pecciolesi e ai turisti.

Guardando solo ai 13 Birò a disposizione di cittadini e turisti, in questo primo anno di sperimentazione, hanno percorso complessivamente 45.350 chilometri: più di quelli necessari a completare un giro della Terra.

«Nell’ultimo anno sono stati quasi 700 gli utenti che si sono registrati alla Birò Share App, di questi poco più della metà residenti a Peccioli – informano dal Comune – Gli utenti attivi, quelli che hanno effettuato almeno un viaggio, hanno portato il totale di noleggi a 10.700 in un anno. Significa una media di circa 30 noleggi ogni giorno, e ogni noleggio ha una durata che si avvicina alle due ore complessive. Il segnale di un utilizzo non sporadico e semplicemente legato a piccoli e brevi spostamenti, ma un vero e proprio sistema di mobilità alternativa che si muove nella direzione di avere un centro storico più accessibile e integrato con le varie infrastrutture completate e di prossima conclusione».

I Birò in sharing sono disponibili per il noleggio tutti i giorni, dalle 8 alle 20, e sono divenuti ormai un servizio molto apprezzato a livello locale, tanto da vincere nel 2022 il premio Urban award assegnato nel corso dell’assemblea nazionale di Anci. Un progetto di mobilità sostenibile ormai pronto per il bis.