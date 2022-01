In Europa a dicembre vendute più auto elettriche che diesel

Ma Ue, Giappone e Usa esportano le auto usate obsolete nei Paesi in via di sviluppo

[27 Gennaio 2022]

Secondo un rapporto Schmidt Automotive Research, nel dicembre 2021 gli europei hanno acquistato più auto elettriche che quelle alimentate a diesel: «Le nuove immatricolazioni di autovetture BEV nell’Europa occidentale hanno raggiunto 1,2 milioni di unità (1.190.000) nel 2021. L’ 11,2% di tutte le nuove auto nella regione di mercato 18 erano BEV puramente elettriche (2020: 6,7%). A dicembre un’auto nuova su cinque (20%) immatricolata in Europa occidentale era un BEV a emissioni zero. L’ultimo trimestre (ottobre-dicembre) del 2021 ha visto un record di oltre 400.000 unità BEV (record precedente 4° trimestre 2020 320.000) entrare nelle strade della regione o il 17% del mercato totale delle autovetture nuove del 4° trimestre». Intanto, a dicembre, la vendita di veicoli diesel nell’Unione europea era scesa al di sotto del 19%.

Mentre molti Paesi sviluppati si sono impegnate a eliminare gradualmente i veicoli a benzina e diesel nei prossimi 20 anni per ridurre le emissioni di gas serra, la transizione sarà più complicata nei Paesi in via di sviluppo, dove le vecchie auto importate sono spesso l’opzione più conveniente. Nel rapporto “Used Vehicles and the Environment – A Global Overview of Used Light Duty Vehicles: Flow, Scale and Regulation” pubblicato nel 2020 l’United Nations environment programme (Unep) evidenziava che i tre maggiori esportatori di veicoli usati – Ue, Giappone e Usa – tra il 2015 e il 2018 avevano esportato in tutto il mondo 14 milioni di veicoli leggeri usati.

Secondo Rob de Jong, a capo della Sustainable Mobility Unit Unep di più sull’aumento delle vendite di veicoli elettrici e su cosa si può fare per supportare questa transizione a livello globale, il trend delle auto elettriche in Europa occidentale «Dimostra che i consumatori sono fortemente interessati a passare a veicoli più puliti grazie a una combinazione di fattori. Il primo sono gli incentivi economici. I sussidi per i veicoli elettrici erano (e spesso lo sono ancora) molto alti, diverse migliaia di dollari per veicolo, sebbene i governi stiano lentamente riducendo questi sussidi man mano che diventano più mainstream. Secondo, le vendite di veicoli diesel hanno continuato a diminuire da quando abbiamo scoperto che le emissioni reali erano molto più elevate di quanto pensassimo, dopo che alcuni produttori sono stati sorpresi a barare sui test delle emissioni. Nel frattempo, la vendita di veicoli elettrici a livello globale è raddoppiata ogni anno, con i tassi di crescita più elevati in Europa. Il leader è la Norvegia, dove l’80% di tutti i nuovi veicoli attualmente venduti sono completamente elettrici. Questo ha enormi vantaggi per le emissioni inquinanti e climatiche poiché i veicoli diesel contribuiscono in modo determinante all’inquinamento da emissioni di particolato, il cosiddetto PM 2.5, che ha importanti impatti sulla salute. Al contrario, i veicoli elettrici non hanno tubo di scappamento e quindi nessuna emissione di scarico. Anche l’inquinamento atmosferico e le caratteristiche del cambiamento climatico della fonte di energia elettrica sono fattori critici».

De Jong ribadisce che la svolta verso le auro elettriche in Europa non è frutto del caso: «Molti Paesi europei hanno utilizzato sussidi per veicoli elettrici nuovi e usati, mentre altri fissano date nel prossimo futuro per l’eliminazione completa dei veicoli a benzina (ad esempio, il Regno Unito nel 2030). La maggior parte dei Paesi ha introdotto una rete di stazioni di ricarica, consentendo la ricarica rapida dei veicoli elettrici, e alcune città hanno vietato l’ingresso di vecchi veicoli diesel nei loro centri urbani. Anche le campagne di sensibilizzazione hanno contribuito a informare i consumatori. L’introduzione dei veicoli elettrici va di pari passo con la decarbonizzazione della rete elettrica: più elettricità viene generata da fonti rinnovabili come eolico e solare, rendendo i veicoli elettrici sempre più rispettosi del clima. Allo stesso tempo, i produttori stanno aumentando rapidamente il numero di modelli elettrici disponibili sul mercato. Alcuni anni fa erano disponibili solo pochi modelli. Oggi, quasi tutti i principali marchi hanno più modelli di veicoli elettrici. Alcuni marchi hanno fissato una data dopo la quale venderanno solo veicoli elettrici e stanno diventando più economici, mentre specifiche come l’autonomia stanno migliorando».

Resta però il fatto che i Paesi in via di sviluppo sono diventati quelli nei quali l’Europa si disfà dei suoi modelli obsoleti, il che fa intravedere un percorso diverso e che non va certo verso la decarbonizzazione dei trasporti. Secondo de Jong si tratta di qualcosa da evitare assolutamente: «Per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, dobbiamo passare alla mobilità a emissioni zero in tutto il mondo. Non dobbiamo dimenticare che dobbiamo anche progettare meglio le nostre città e promuovere passeggiate a piedi, in bicicletta e i trasporti pubblici. Nel 2050 a livello globale, due veicoli su tre si troveranno nei Paesi a basso e medio reddito (LMIC), quindi dobbiamo includere anche gli LMIC nel passaggio alla mobilità a emissioni zero. Non possiamo permetterci che i Paesi sviluppati cambino mentre i Paesi in via di sviluppo continuano a utilizzare veicoli a combustibili fossili. Ci sono molte buone ragioni per cui gli LMIC facciano questo cambiamento. Si prevede che il numero di veicoli negli LMIC aumenterà di 1 miliardo entro il 2050. Quindi, mettendo in atto le giuste misure, possiamo ancora evitare un forte aumento dei veicoli a combustibili fossili. Anche lo sviluppo di capacità di produzione locale per la mobilità elettrica, come la produzione e l’assemblaggio di motociclette elettriche a livello locale, può creare posti di lavoro ecologici. Una quota relativamente ampia delle emissioni climatiche di alcuni LMIC proviene dal settore dei trasporti, quindi l’introduzione della mobilità elettrica a emissioni zero sarà fondamentale per raggiungere gli obiettivi climatici nazionali. Inoltre, i LMIC hanno i tassi di urbanizzazione più elevati: le città stanno crescendo rapidamente. Passare ora a una mobilità low and no-emissions può aiutare a prevenire il grave inquinamento atmosferico in molte megalopoli. Come hanno dimostrato le città di tutto il mondo, risolvere questo problema in un secondo momento è molto più difficile – e costoso – che prevenirlo in prima».

L’unep sta implementando Il Global Electric Mobility Programme propri per aiutare i Paesi LMIC a partecipare al passaggio globale alla mobilità elettrica a emissioni zero. In gran parte finanziato dal Global Environment Facility (GEF), il Programma Unep sostiene più di 50 LMIC sviluppando politiche e standard, accedendo a finanziamenti e sviluppando l’industria locale. Fornisce inoltre supporto tecnico, crea piattaforme regionali con fornitori e finanziatori e implementa programmi di formazione regionali.