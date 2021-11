Firenze, la tramvia piace al 99,6% dei passeggeri nonostante l’affollamento

Il 21,3% la usa tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Laugaa: «I passeggeri stanno tornando ai numeri pre-pandemia»

[8 Novembre 2021]

La tramvia di Firenze, ri-nata nel 2010 e da allora in continua espansione – con due linee operative e altre in fase di sviluppo – è l’infrastruttura che più di ogni altra sta cambiando la mobilità fiorentina, e decisamente in meglio secondo gli utenti.

È il quadro che emerge dall’indagine prevista dalla Regione Toscana e svolta dalla società gestrice Gest, che dal 17 al 29 settembre scorsi ha intervistato 1527 passeggeri di tutte le età, su entrambe le linee (1.015 sulla T1 e 512 sulla T2) in base al carico dei passeggeri nei diversi giorni della settimana.

Dall’indagine risulta che il punto di forza della tramvia di Firenze sono la puntualità e la regolarità (con il 99,7% di gradimento), ma anche la frequenza e il numero delle corse (98,9%). Aumenta la soddisfazione per i servizi rivolti a persone con mobilità ridotta, che si attesa sul 96,2% (sulla linea T1 un anno fa era 93,7%). Si trovano invece più in basso la percezione della sicurezza per furti e borseggi (82,4%) e il comfort rispetto all’affollamento (75%).

Ma per quali motivi gli utenti preferiscono la tramvia? Per la comodità del viaggio (34,2%), per il minor tempo usato nei tragitti (21,4%), perché non si hanno problemi di parcheggio (13%), per la certezza dei tempi di spostamento (11,2%). Non vengono invece indagati i vantaggi ambientali della tramvia, che pure sono evidente per quanto riguarda la diminuzione delle emissioni sia climalteranti, sia inquinanti.

E viene presa regolarmente, visto che il 21,3% la usa tutti i giorni dal lunedì al venerdì, mentre il 20,9% la usa almeno 1-2 volte alla settimana.

Ecco invece la fotografia degli spostamenti: il 40,9% usa la tramvia per andare al lavoro, il 15,7% per andare a scuola o all’università, il 15,4% per turismo e tempo libero. Aumentata di più di 2 punti percentuali l’utenza che usa il tram per acquisti/shopping (7,9%).

«Un gradimento così alto da parte dei nostri utenti è ancora più soddisfacente perché che arriva in un periodo in cui l’affluenza sui mezzi è ridotta a casa delle norme anti-contagio Covid – dichiara l’ad di Gest, Jean Luc Laugaa – Siamo felici di vedere che i passeggeri stanno tornando ai numeri pre-pandemia, e che sono anche molto soddisfatti del servizio. Conoscere la loro valutazione è per noi uno stimolo per migliorarci».

I risultati dell’indagine verranno infatti trasmessi all’Osservatorio regionale, e guideranno Gest nel provare a rendere più efficiente il servizio.