Ciclovia degli Appennini: finanziato anche il percorso della Sieve e dei Tre laghi

Baccelli: un fondamentale snodo di collegamento fra la Ciclovia del Sole e la Ciclovia dell’Arno

[11 Ottobre 2022]

La Giunta regionale della Toscana ha dato il via libera per la realizzazione di un itinerario della Ciclovia degli Appennini e delle Aree interne. I 4 milioni di euro, previsti in tre anni, sono stati suddivisi in 1 milione 600 mila euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023 e ad altri 800 mila per il 2024.

A giugno la Ciclovia degli Appennini e delle Aree interne è stata classificata come ciclovia strategica di interesse regionale con una delibera del Consiglio regionale e il finanziamento per la sua implementazione è stato previsto nell’aggiornamento del Documento di economia e finanza regionale 2022 (il principale strumento di programmazione economico-finanziaria toscano).

Secondo l’assessore regionale alle Infrastrutture, alla mobilità e ai trasporti, Stefano Baccelli, «E’ stata confermata come ciclovia strategica di interesse regionale e adesso abbiamo disposto il finanziamento per realizzarne un altro tratto. La Ciclovia degli Appennini e delle Aree interne comprende diversi tratti. La delibera approvata ieri riguarda la realizzazione della Ciclovia della Sieve e in particolare l’itinerario dei Tre laghi».

In una nota la Regione ricorda che «Alcuni tratti della Ciclovia della Sieve, che è parte integrante della Ciclovia degli Appennini e delle Aree Interne, attualmente denominati Pista ecoturistica della Sieve, sono già stati realizzati dall’Unione montana dei Comuni del Mugello. Si tratta di un percorso di circa 40 chilometri. Adesso, dunque, occorre addivenire al completamento dei tratti non ancora realizzati della Ciclovia della Sieve, con particolare riferimento ai collegamenti con le principali stazioni ferroviarie e con i centri urbani dei Comuni attraversati».

A luglio la Giunta regionale, con un proprio decreto, ha approvato lo schema di protocollo di intesa tra Regione Toscana, Cttà metropolitana di Firenze, Unione montana del Mugello e Comuni di Rufina e Londa, per la progettazione, la promozione e la realizzazione della dell’Itinerario dei Tre laghi contenuto nella Ciclovia della Sieve. Adesso la Giunta ha approvato il finanziamento per la sua realizzazione.

L’accordo di programma approvato con la delibera riguarda la realizzazione della Ciclovia della Sieve ed individua quale soggetto attuatore l’Unione montana dei Comuni del Mugello.

Baccelli conclude: «Si tratta di un itinerario che costituisce un tratto strategico della Ciclovia degli Appennini e delle aree interne. in quanto a livello geografico rappresenta un fondamentale snodo di collegamento fra la Ciclovia del Sole e la Ciclovia dell’Arno. In questo modo la rete cicloviaria toscana si arricchisce di una infrastruttura fondamentale».