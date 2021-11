A Santa Fiora colonnine per la ricarica delle bici elettriche in ogni frazione e nel capoluogo

Forteschi: «Il Comune punta a sostenere lo sviluppo del cicloturismo sul territorio con un'attenzione particolare al settore green delle e-bike, che è in grande ascesa»

[25 Novembre 2021]

Il Comune geotermico di Santa Fiora, dove l’energia si produce attingendo direttamente al calore rinnovabile naturalmente presente nel sottosuolo, dopo importanti progressi compiuti sul fronte del turismo sostenibile – come testimonia la Bandiera arancione assegnata dal Touring club – punta a consolidarsi con una nuova infrastruttura di ricarica per le bici elettriche.

Grazie a un investimento da 35mila euro co-finanziato dalla Regione, il Comune ha infatti installato colonnine per le e-bike in ogni frazione e nel capoluogo: a Bagnore la colonnina è stata installata presso la tensostruttura sportiva, a Marroneto presso il Circolino, a Bagnolo presso il Pratuccio, a Selva presso il Circolino e a Santa Fiora in via di Roccaccia.

«Con questo progetto il Comune di Santa Fiora punta a sostenere lo sviluppo del cicloturismo sul territorio con un’attenzione particolare al settore green delle e-bike, che è in grande ascesa – spiega Beatrice Forteschi, consigliera comunale con delega al Commercio – Al tempo stesso, approfittando del periodo necessario alla ricarica, diamo al turista la possibilità di visitare la frazione e soprattutto, attraverso il Qrcode di scoprire le attività e i servizi che sono offerti».

Le colonnine di ricarica saranno infatti a disposizione di turisti e cittadini, sia per le bici di proprietà sia per quelle a noleggio messe a disposizione dal Comune; sul pannello informativo di ogni stazione di ricarica è presente inoltre inserito un QRcode che rimanda al portale santafioraturismo.it, dove sono presenti informazioni utili per la visita del territorio.

«Ogni postazione di ricarica consente anche di gonfiare le gomme. L’altro aspetto importante è la tematica ambientale che impone, a tutti i livelli, un’assunzione di responsabilità, dal cittadino alle istituzioni: le bici elettriche sono un modo alternativo per visitare il territorio, facendo movimento e lasciando l’auto parcheggiata», conclude Forteschi.