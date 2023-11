Si tratta di una specie velenosa, meglio tenersi alla larga

Migliaia di meduse lungo la costa di Livorno, Arpat spiega perché

Il periodo autunnale coincide con la fioritura della medusa Pelagia noctiluca, la medusa luminosa visibile anche di notte

[24 Novembre 2023]

In questi giorni, sono state avvistate migliaia di meduse lungo la costa di Livorno, nei pressi di Calafuria, all’isola del Giglio ma anche in Sardegna. Questa mattina, Arpat ha effettuato un sopralluogo con immersioni a Calafuria per valutare quanto segnalato in questi giorni.

Si tratta di un fenomeno molto comune perché il periodo autunnale coincide con la fioritura della medusa Pelagia noctiluca, nota come la medusa luminosa, così definita perché la bioluminescenza, di colore verde, di cui è dotata la rende visibile anche di notte (noctiluca).

Questo tipo di medusa, molto comune nel Mar Mediterraneo, è una specie della famiglia Pelagiida, si nutre di plancton e di piccoli pesci che cattura tramite i tentacoli dotati di urticanti nematocisti. Si tratta, infatti, di una medusa velenosa, molto conosciuta per le caratteristiche urticanti: i bagnanti che frequentano le nostre coste sanno bene che è meglio tenersi alla larga dai suoi tentacoli.

Ogni anno, sia nella stagione estiva sia in quella autunnale, la Pelagia noctiluca sale alla ribalta delle cronache locali a causa della sua abbondanza in alcune aree marine costiere.

Negli ultimi anni questi avvistamenti sono notevolmente aumentati, sia per il maggior numero di persone che frequentano il mare, anche fuori stagione, sia anche per la mancanza di predatori.

Infatti, questa specie, prima di diventare planctonica, ha uno stadio larvale bentonico, cioè con rapporti stretti con il fondale.

I pesci di piccole dimensioni, che si cibano di queste larve, sono diminuiti in numero per molteplici fattori: antropizzazione, inquinamento ed altro e proprio la riduzione del numero dei predatori può essere la causa dell’elevata presenza di meduse, avvistate di recente ma anche negli anni passati.

di Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat)