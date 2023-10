Mare sicuro, lungo le coste toscane un’estate da 1.141 verbali e 37 reati

Sono 172 le persone salvate dalla Guardia costiera nel corso dell’estate 2023

[4 Ottobre 2023]

Nonostante le temperature elevate di quest’inizio ottobre siano ancora un forte richiamo per le attività balneari, con settembre si è formalmente chiusa l’operazione Mare sicuro 2023, messa in campo anche quest’anno da Capitanerie di porto – Guardia costiera per favorire lo svolgimento in sicurezza delle attività marittime.

Lungo tutti gli oltre 600 Km di costa della regione (isole comprese), dove insistono 26 uffici periferici del Corpo, sono stati giornalmente impiegati in media circa 100 militari, con 40 unità navali.

In totale sono oltre 30.000 controlli che hanno portato ad elevare 1141verbali di illecito amministrativo e 37 notizie di reato alle competenti autorità giudiziarie. Guardando invece ai numeri sugli interventi di soccorso effettuati, questi hanno consentito di soccorrere o assistere 64 unità e salvare ben 172 persone.

«Prevenzione, rapidità d’intervento e tutela dell’ambiente, sono state le parole chiave con le quali abbiamo condotto quest’anno l’operazione mare sicuro, per garantire un uso del mare, in tutte le sue forme, attento e responsabile», commenta il direttore marittimo della Toscana.