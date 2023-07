Madagascar: dai semi all’energia solare

Come il sud del Madagascar affronta la siccità estrema con l’aiuto delle agenzie Onu

[3 Luglio 2023]

Nel sud del Madagascar colpito dalla siccità, più di un milione di persone stanno beneficiando di una serie di iniziative di sviluppo complementari delle Nazioni Unite che vengono coordinate per un avere maggiore impatto- Ecco csda racconta nel suo blog il coordinatore residente dell’Onu in Madagascar, Issa Sanogo:

Dal mio arrivo in Madagascar come coordinatore residente delle Nazioni Unite alla fine del 2020, il Paese è stato colpito da cicloni senza precedenti e ha vissuto la peggiore siccità degli ultimi 40 anni.

Insieme ad altri eventi meteorologici estremi, la siccità ha causato una fame diffusa e ha spinto migliaia di persone in condizioni di quasi carestia. Nel sud del Paese, dove la terra è arida e le famiglie dipendono maggiormente dall’agricoltura pluviale, il problema della malnutrizione è particolarmente acuto.

I raccolti non solo soffrono per la mancanza d’acqua, ma sono stati anche danneggiati dai forti venti che spazzano via il terreno fertile. In queste condizioni, le comunità lottano per coltivare prodotti di base essenziali, compreso il mais.

Migliora la dieta

L’anno scorso, grazie a precipitazioni relativamente buone e all’aumento dell’assistenza umanitaria da parte del nostro team nazionale e dei nostri partner delle Nazioni Unite, la sicurezza alimentare e la nutrizione sono migliorate nel sud del Madagascar.

La nostra risposta umanitaria multisettoriale ha raggiunto quasi 1,1 milioni di persone nei settori della nutrizione, della sicurezza alimentare e dei mezzi di sussistenza, dell’acqua, dei servizi igienici e dell’igiene, dell’istruzione, della salute e della protezione e dei trasferimenti di denaro.

Nel 2022 nessun distretto è stato classificato in emergenza nutrizionale, rispetto ai 5 distretti dell’anno precedente. Ma accelerare la ripresa dalla siccità e affrontare questi impatti a lungo termine nella regione richiede più dell’assistenza di emergenza.

Ecco perché, oltre agli sforzi umanitari in corso, il nostro Country Team delle Nazioni Unite ha lavorato insieme per aiutare le comunità di tutta la regione a costruire la resilienza agli effetti della siccità e prepararsi per futuri shock climatici.

L’Ufficio del Coordinatore Residente ha svolto un ruolo chiave nel promuovere una maggiore integrazione degli interventi dell’agenzia, contribuendo ad aumentare le sinergie e rafforzare l’impatto della nostra cooperazione.

Ad aprile, ho visitato la regione per vedere l’impatto dei nostri sforzi congiunti sulle comunità sul campo. Ecco cosa funziona:

La prevenzione è fondamentale

In un centro di distribuzione alimentare a Maroalimpoty, gestito dal World food Programme (WFP), ho visto l’importanza di misure di prevenzione integrata per combattere la malnutrizione. Oltre a garantire distribuzioni generali di cibo per soddisfare i bisogni alimentari immediati delle famiglie più vulnerabili della zona, il WFP utilizza lo stesso sito per effettuare screening e organizzare sessioni di supporto nutrizionale e di sensibilizzazione rivolte a bambini e donne incinte e che allattano.

In una città vicina, ho visitato un centro sanitario integrato dove il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef) aveva formato infermiere per sottoporre a screening i bambini per la malnutrizione. Il centro fornisce un pacchetto completo di interventi nutrizionali ad alto impatto e, con il supporto dell’United Nations Population Fund (UNFPA) e dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), svolge attività preventive, terapeutiche e di advocacy su altri problemi di salute, a beneficio di tutta la comunità.

Mangiare “con dignità”

Nello stesso comune, due interventi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) stanno contribuendo ad aumentare la capacità delle famiglie vulnerabili attraverso pratiche agricole sostenibili.

Attraverso questi interventi, le associazioni di agricoltori del comune hanno ricevuto sementi resistenti alla siccità, strumenti e formazione sulle pratiche agricole rispettose del clima. Inoltre, un sistema di irrigazione a goccia a energia solare, sviluppato dalla FAO, fornisce accesso all’acqua tutto l’anno, consentendo alle famiglie di coltivare abbastanza per il proprio consumo e un surplus da vendere sul mercato locale e da conservare come seme.

Alcune famiglie che ho incontrato nella comune hanno detto che al culmine della crisi a volte avevano solo cactus come pasto quotidiano, ma ora, grazie a raccolti più abbondanti, hanno abbastanza da mangiare “con dignità” e possono permettersene anche due. pasti al giorno.

Per Madame Nativity, una vedova con due figli che è stata duramente colpita dalla siccità, i semi e la piccola somma di denaro che ha ricevuto dal programma la stanno aiutando a rimettersi in piedi e a mandare i suoi figli a scuola.

Nella stessa zona, ho visto come un progetto guidato dall’United Nations Devlopment programme (UNDP) ha adottato soluzioni semplici per stabilizzare le dune sabbiose costiere e proteggere i raccolti dalla polvere e dalle tempeste di sabbia, conosciute localmente come tiomena. Piantando tre tipi di flora per ridurre l’impatto del vento e trattenere l’umidità del suolo, questo progetto ha aiutato le comunità a coltivare colture da reddito in campi un tempo perduti per la sabbia.

La collaborazione crea resilienza

Le agenzie collaborano in altri modi per costruire la resilienza economica, che porta a migliori risultati in termini di nutrizione e sicurezza alimentare. Ad esempio, presso la cooperativa di sviluppo integrato che abbiamo visitato, l’UNDP fornisce formazione e attrezzature per modernizzare la coltivazione e la lavorazione della pianta di sisal per produrre prodotti artigianali da vendere.

Nello stesso sito, l’ International Fund for Agricultural Development (IFAD) e il WFP hanno fornito ai membri della cooperativa strumenti e conoscenze per trasformare altre piante in prodotti non deperibili, incluso l’utilizzo della manioca per produrre farina, fare marmellate di cactus e sapone biologico con aloe vera, cactus o altri estratti.

Parlando con uno dei membri dell’associazione, è stato chiaro che durante la stagione secca in particolare, questi prodotti artigianali forniscono alle famiglie della regione una fonte di reddito aggiuntiva e stabile.

In una visione di sviluppo a più lungo termine, l’eco-agricoltura sostenuta dall’IFAD mira a superare i problemi cronici legati alla siccità e al cambiamento climatico attraverso l’adozione su larga scala di migliori pratiche di adattamento al cambiamento climatico.

Durante la nostra ultima tappa, abbiamo visitato il remoto villaggio di Anjamahavelo, dove il WFP ha istituito un centro a energia solare, connettività e una fonte idrica sostenibile che era in fase di miglioramento da parte dell’UNICEF. In questo sito, enti e partner delle Nazioni Unite stanno lavorando insieme per alimentare un sistema di irrigazione a goccia volto a migliorare la produzione agricola e fornire una gamma di servizi comunitari integrati come un’aula digitale e una formazione per donne e giovani.

I centri a energia solare hanno il potenziale per fornire elettricità alla scuola della comunità e ad altre strutture, oltre a fornire opportunità imprenditoriali per diversificare i mezzi di sussistenza e aiutare le comunità a resistere ai futuri shock climatici.

Sfide significative attendono le comunità nel sud del Madagascar, ma sono anche convinto che il nostro approccio sempre più integrato sia la nostra migliore risposta ai problemi multidimensionali della malnutrizione e dell’insicurezza alimentare.

Presi isolatamente, questi interventi – che vanno dalla distribuzione alimentare e dal trattamento della malnutrizione acuta grave all’adozione di pratiche agricole adattate ai cambiamenti climatici e alla produzione di energia sostenibile – avrebbero un impatto positivo ma limitato. Ma, lavorando insieme e creando sinergie all’interno del Country Team delle Nazioni Unite, stiamo ottenendo risultati più sostenibili e fornendo alle comunità di tutta la regione gli strumenti di cui hanno bisogno per riprendersi e riprendersi con resilienza.

di Issa Sanogo

coordinatore residente delle Nazioni Unite in Madagascar