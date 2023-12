Livorno, si rafforza la collaborazione tra Autorità portuale e Vigili del fuoco

Paroli: «Prioritaria l’attenzione a salute e sicurezza, siamo felici di poter rinnovare oggi un’intesa così strategica per i porti di nostra competenza»

[29 Dicembre 2023]

Il presidente dell’Autorità di sistema portuale (Adsp) del mar Tirreno settentrionale, Luciano Guerrieri, e il comandante dei Vigili del fuoco di Livorno, Ugo D’Anna, hanno firmato una nuova intesa per rafforzare le capacità di soccorso portuale negli scali di Livorno, Piombino, Portoferraio, Rio Marina, Cavo, Capraia Isola.

Si tratta dunque di un ulteriore passo avanti dopo l’Accordo quadro già sottoscritto tra i due enti nel corso del 2020.

«L’Autorità di sistema portuale – sottolinea il segretario generale, Matteo Paroli – ritiene prioritaria l’attenzione agli aspetti di salute e sicurezza del personale che opera in porto o che fruisce dei nostri scali per partenze ed arrivi. In tale contesto risulta fondamentale la collaborazione con il corpo dei Vigili del fuoco, il cui ruolo centrale è colto non soltanto nelle attività di prevenzione e contrasto degli incendi ma anche in quelle di ricerca e soccorso. Siamo felici di poter rinnovare oggi un’intesa così strategica per i porti di nostra competenza».

L’accordo prevede una serie di misure, fra le quali l’acquisto di un’imbarcazione per il soccorso tecnico urgente in ambito portuale da dislocare presso il porto di Piombino.

Le nuove attrezzature consentiranno una migliore attività di soccorso nella zona portuale e nelle aree di mare limitrofe di Piombino con possibilità di spingersi agevolmente anche fino all’isola d’Elba.

Sarà inoltre a disposizione del nucleo sommozzatori di Livorno per gli interventi in mare sempre nella medesima area, senza necessità di trasporto imbarcazione, elemento che determinerà una notevole riduzione dei tempi di intervento.

Per l’area portuale di Livorno, invece, sarà ripristinata la funzionalità di una gru da banchina che è particolarmente utile per l’alaggio e varo di imbarcazioni non soltanto dei Vigili del Fuoco ma anche delle forze dell’ordine e del soccorso che ne facciano richiesta.