Livorno, l’Autorità di sistema portuale ha respinto un attacco hacker

Criminali non ancora identificati. Paroli: «Non dobbiamo mai abbassare la guardia, dato che gli attacchi sono sempre più frequenti e in evoluzione»

[15 Giugno 2023]

L’Autorità di sistema portuale (Adsp) del Mar Tirreno settentrionale ha respinto «un pesante attacco hacker da parte di alcuni criminali non ancora identificati» che, a partire da venerdì scorso, hanno sfidato i sistemi informatici dell’Adsp.

Si è trattato di un attacco di tipo Ddos, acronimo di distributed denial of service, il cui obiettivo è ingolfare il portale inondandolo di false richieste di accesso; tant’è che gli attacchi, provenienti da centinaia di server mondiali, hanno avuto un traffico sostenuto di più di 10 milioni di richieste all’ora, con picchi di 13 milioni all’ora.

«Gli attacchi sul sito istituzionale sono durati molti giorni, ma sono stati bloccati dai sistemi di protezione adeguatamente configurati, la potenza dell’attacco è dimostrata dal fatto che quasi tutti i siti delle altre Adsp hanno avuto blocchi prolungati – commenta il segretario generale Matteo Paroli – Mi compiaccio per la risposta difensiva che i tecnici informatici dell’Ente hanno saputo mettere in piedi da venerdì scorso. Questo episodio ci insegna che non dobbiamo mai abbassare la guardia, dato che gli attacchi sono sempre più frequenti e in evoluzione».