Le tartarughe marine nascono anche all’Isola del Giglio

Alle Caldane il primo nido conosciuto sull’Isola e ha resistito anche alle mareggiate

[30 Agosto 2023]

Oggi, in pieno giorno, alcune piccole tartarughe marine Caretta caretta sono state avvistate sulla sabbia della spiaggia delle Caldane, all’Isola del Giglio, menbtre raggiungevano il mare.

Alcune sembrano essere state purtroppo “aiutate” prendendole in mano e portandole nell’acqua, un comportamento che non bisognerebbe nai mettere in atto.

Mentre scriviamo, la Capitaneria di porto sta arrivando sul posto e l’ARPAT è già stata avvertita. Ora si tratta di individuare il nido da dove sono uscite le tartarughine e metterlo in sicurezza insieme all’area percorsa dai piccoli rettili per raggiungere il mare.

Bisogna ora capire se gli esemplari avvistati sono l’avanguardia di una più consistente nascita o la retroguardia di un più folto gruppo uscito durante la notte.

Si tratta del primo nido conosciuto di tartaruga marina mai deposto all’Isola del Giglio e mamma tartaruga ha scelto una spiaggia isolata e completamente al buoio la notte. Inoltre, e questo fa ben sperare anche per altri nidi dell’Isola d’Elba, la spiaggia delle Caldane è stata colpita dalle recenti mareggiate ma le tartarughine d sono evidentemente sopravvissute.