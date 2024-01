Le condoglianze di Legambiente per la scomparsa di Grazia Frangioni, mamma di Maria

[3 Gennaio 2024]

Legambiente Arcipelago Toscano stringe in un forte e affettuoso abbraccio Maria Frangioni che ha perso la sua mamma Grazia.

Siamo vicini al grande dolore della nostra presidente e facciamo le più sentite condoglianze alla sua famiglia per questa grave perdita.

Molti di noi non conoscevano la signora Grazia se non per i racconti di Maria, ma per aver cresciuto una donna intelligente e coraggiosa come Maria è stata sicuramente una gran donna.

Legambiente Arcipelago Toscano

La redazione di greenreport.it esprime le sue più sentite condoglianze e vicinanza alla Famiglia Frangioni

La funzione funebre per la signora Grazia Frangioni si terrà alle ore 10 di venerdì 5 gennaio alla parrocchia Santa Lucia ad Antignano (Livorno)