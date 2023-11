L’allerta meteo arancione in Toscana si fa più ampia, attenzione sul nord-ovest

Per l’area dei bacini del Bisenzio e Ombrone Pistoiese è stata estesa a tutta la giornata di venerdì. Emessi poi altri codici gialli

[30 Novembre 2023]

Come preannunciato ieri, la Sala operativa della Protezione civile toscana ha rivalutato l’estensione dell’allerta meteo già diramata, estendendone il perimetro temporale e geografico.

La perturbazione in corso porterà ancora pioggia in particolare sulle zone di nord-ovest, e per queste aree è stato emesso un nuovo codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, con validità dalle 18 di giovedì 30 e per tutta la giornata di venerdì 1 dicembre.

Come sintetizzano dalla Regione, per l’area dei bacini del Bisenzio e Ombrone Pistoiese il codice arancione emesso ieri (sempre per lo stesso rischio) è stato esteso a tutta la giornata di venerdì, e adesso riguarda anche una ben più ampia area del nord-ovest.

Emessi poi altri codici gialli: per rischio idraulico del reticolo principale, per il bacino del Serchio, valido dalle 8 alla mezzanotte di venerdì; per lo stesso rischio, per tutta la giornata di venerdì, per Lunigiana e Garfagnana. Infine uno per vento, esteso a tutta la costa e alla fascia appenninica da nord a sud, e uno per mareggiate, relativo a tutto il tratto di costa da nord a sud, validi entrambi dalle 13.40 di giovedì fino alla mezzanotte di sabato 2 dicembre.