La console generale Usa Ragini Gupta diventa socia onoraria degli Angeli del bello

«Nella città di Firenze noi americani siamo numerosi, non mancherà il nostro contributo in attività dirette di plogging»

[16 Novembre 2022]

Gli Angeli del bello di Firenze hanno consegnato alla console generale Usa Ragini Gupta, in una breve cerimonia tenutasi presso il Consolato Americano in Firenze, un attestato ed una targa celebrativa per suggellare il simbolico ingresso degli Stati Uniti d’America quali soci onorari della Fondazione, che ha cuore, tra gli altri, progetti di riqualificazione e recupero di aree urbane ed extraurbane degradate o deturpate da azioni vandaliche (scritte su muri o monumenti).

La Console Generale Gupta ha accettato la nomina di socio onorario con grande entusiasmo, e si è fatta promotrice nel divulgare, tra la comunità americana in città, importanti iniziative che potranno coinvolgere le università americane presenti sul territorio.

«Tra i tanti valori condivisi che uniscono Usa e Italia in una stretta amicizia, troviamo il comune spirito di volontariato. È proprio quello a cui assistiamo con gli studenti americani che lavorano fianco a fianco con gli Angeli del Bello. È nel Dna di noi americani occuparci di attività a supporto del civismo. Nella città di Firenze siamo numerosi, e ci sono molti studenti. Non mancherà il nostro contributo in attività dirette di plogging (la famosa raccolta rifiuti del cosiddetto ”cammin pulendo” degli Angeli, ndr), e di supporto nel veicolare il messaggio degli Angeli del Bello anche verso la comunità americana», commenta Gupta.