Una nave sudcoreana carica di prodotti chimici naufraga in Giappone

8 morti e 2 dispersi, salvo solo un membro dell’equipaggio. Si teme per l’inquinamento

[21 Marzo 2024]

Su 11 membri dell’equipaggio – 2 sudcoreani, 8 indonesiani e un cinese – ben 8 sono morti e 2 sono dispersi nel naufragio della Keoyoung Sun, una nave chimichiera da 870 tonnellate e di proprietà della sudcoreana Keo Young Shipping, che secondo la guardia costiera di Moji, in Giappone. aveva lasciato il porto di Himeji nella prefettura di Hyogo intorno alle 18,00 del 18 marzo ed era diretta a Ulsan, in Corea del Sud. Ma, a causa del mare era agitato e del forte vento, intorno alle 00:06 del 20 marzo, la nave ha chiesto alla Guardia costiera di Moji un “attracco di emergenza” per attendere che il tempo migliorasse. Alle 2,05 la nave si era quindi ancorata 8 chilometri a nord-nordovest al largo dell’isola di Mutsurejima. a Shimonoseki, nella prefettura di Yamaguchi, ma alle 7:05 ha inviato una richiesta di soccorso perché «La nave si sta inclinando” e poi si è capovolta.

La Keoyoung Sun, varata 28 anni fa, era carica di 980 tonnellate di acido acrilico ed era diretta a Ulsan, uno dei più grandi centri petrolchimici e di raffinazione della Corea del Sud. Il capitano era sudcoreano.

L’Asahi Shimbun informa che la guardia costiera giapponese ha inviato 4 motovedette e 2 aerei e dice che «9 degli 11 membri dell’equipaggio, compresi gli indonesiani, sono stati recuperati dall’acqua in elicottero. 8 sono stati confermati morti e uno era vivo». Stanotte sono continuate le ricerche dei due dispersi, anche se ci sono poche speranze di trovarli vivi.

L’incidente è avvenuto circa un mese dopo la collisione tra una nave metaniera e una nave mercantile sovraccarica al largo della costa meridionale della Corea del Sud. Ma quella volta tutte le 77 persone a bordo delle due navi erano state salvate. Sempre a febbraio, erano stati salvati 11 membri di una nave mercantile affondata a causa di forti venti e mare agitato vicino all’isola di Jeju, in Corea del Sud.

Un’altra nave cisterna sudcoreana per prodotti petroliferi era affondata nell’ottobre 2022 dopo aver imbarcato acqua al largo delle coste di Taiwan. Un membro dell’equipaggio era morto e 19 sono stati salvati.

Il peggiore incidente marittimo della Corea del Sud si è verificato nel 2014, quando il ribaltamento di un traghetto che trasportava studenti in gita scolastica provocò la morte di oltre 300 persone.